Überdosis Leben Kärbolz

Info Musikrichtung: Deutsch Rock



VÖ: 27.01.2017



(Metalville)



Gesamtspielzeit: 51:34



Internet:



http://www.kaerbholz.de/

Deutschrock sehe ich grundsätzlich kritisch, meistens wegen der beschränkten Originalität welche in diesem Genre oft zum guten und rauen Ton gehört. Die klangtechnischen Nähen zu musikalischen Tieffliegern wie den Onkelz oder den unsäglichen Freiwild ist halt fast immer anzutreffen.



Bei den Ruppichterothern Kärbholz ist das glücklicherweise etwas anders. Die Band bemüht sich, und oft gelang es ihr in der Vergangenheit auch, etwas frischen Wind in das eingefahrene Genre zu bekommen! Das letzte Album Karma ist ordentlich eingeschlagen und hat auch fast nur guten Kritiken eingefahren. Auf den Nachfolger Überdosis Leben war ich dementsprechend gespannt.



Überdosis Leben klingt direkter als Karma die Songs sind etwas weniger verspielt, mehr geradeaus! “Ich hoffe Du kannst mich sehen“ offenbart gleichmal, dass die Wurzeln der Band im Punk liegen. Sehr eingängig toller Opener. Die Band traut sich auch an weniger heftige Songs heran. “Schwerelosigkeit“ ist fast schon melancholich geraten.



Überdosis Leben ist ein gutes Album geworden. Welches auf dem gleichen hohen Niveau von Karma durch die Zielgrade läuft!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Ich hoffe Du kannst mich sehen 3:12 2 Überdosis Leben 3:49 3 Feuerräder 3:15 4 Ich kann es nicht ändern 3:35 5 Nur wir Beide 2:57 6 Kind aus Hinterwald 4:05 7 Evolution Umsonst 4:25 8 Der Spiegel 2:40 9 Perfekt Unperfekt 3:12 10 Das ist noch Leben drin 4:51 11 Nur einen Satz 4:33 12 Schwerelosigkeit 4:09 13 Weck mich nicht auf 2:31 14 In Flammen stehen 4:20

Besetzung Torben Höffgen: Gesang, Gitarre

Adrian Kühn: Gitarre, Gesang

Stefan Wirths: Bass, Gesang

Henning Münch: Schlagzeug