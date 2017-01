Silver Gotthard

Info Musikrichtung: Hard Rock



VÖ: 13.01.2017



(G Records)



Gesamtspielzeit: 48:53



Internet:



http://www.gotthard.com/en/

Der Januar 2017 ist wohl ein großer Veröffentlichungsmonat im Hause Gotthard. Das alte Plattenlabel Nuclear Blast haut ein paar alte Alben der Band raus und mit Silver erschein über G Records das neue Album der Schweizer Hard Rocker. Immerhin feiert die Band dieses Jahr ihr Jubiläum. Seit 25 Jahren beackern die Eidgenossen nun die Bühnen dieser Welt und haben dabei sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt.



Die letzten beiden Gotthard Alben waren wirklich gut und Silver muss sich mit Bang! als auch mit Firebirth vergleichen lassen. Und genau da liegt das kleine Problem von Silver. Die beiden Vorgänger Alben waren in fast allen Belangen einen kleinen Tick besser.



Silver hat mit dem “Silver River“, “Stay With Me“, “Miss Me“ und der schönen Ballade “Stay With Me“ ein paar gute Songs dabei. Allerdings sind auch hier die Refrains und die Gitarrenriffs nicht so zwingend wie auf den letzten Alben.



Bitte nicht missverstehen, das Album ist ein gutes Hard Rock Album, aber von einer Band wie Gotthard erwarte ich ein bisschen mehr als von anderen Bands!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Silver River 3:41 2 Electrified 4:02 3 Stay With Me 4:00 4 Beautiful 3:54 5 Everything Inside 3:50 6 Reason For This 3:14 7 Not Fooling Anyone 2:58 8 Miss Me 3:52 9 Tequilla Symphony No.5 4:12 10 Why 3:28 11 Only Love Is Real 3:28 12 My Oh My 4:47 13 Blame On Me 3:27

Besetzung Nic Maeder: Vocals

Leo Leoni: Guitars

Freddy Scherer: Guitars

Marc Lynn: Bass

Hena Habegger: Drums