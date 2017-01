Im Rahmen seiner Classic Series veröffentlicht Nuclear Blast einige Alben der Schweizer Hard Rocker Gotthard neu. Die Alben kommen im Doppelpack, hier geht es um die Alben Need To Believe und Firebirth. Die Alben aus den Jahren 2009 und 2012 werden ohne neues Bonusmaterial wieder in die Regale der Plattenhändler gestellt.



Dieses Doppelpack ist dann aber auch gleich doppelt interessant. Need To Believe ist das letzte Studioalbum welches die Band mit ihrem Sänger Steve Lee veröffentlich hat, bevor dieses tödlich verunglückte. Die Band entschloss sich mit einem neuen Sänger weiterzumachen. Firebirth wurde dann vom neuen Bandmitglied Nic Maeder eingesungen.



Mit Nic Maeder hat die Band auch einen wirklich vollwertigen Nachfolger gefunden. Maeder Stimmlage ist der von Lee ähnlich, allerdings auch noch weit genug weg, so dass er den Songs seinen eigenen Stemple aufdrücken kann. Dies hat er mittlerweile ja auch in der Zeit nach Firebirth bewiesen.



Beide Alben wurden von uns schon rezensiert und an der Bewertung hat sich meiner Meinung auch nicht viel verändert. Hier findet ihr die Rezensionen zu Firebirth und Need To Believe.



Rainer Janaschke

Trackliste

CD1

1. Shangri la 4:06

2. Unspoken Words 4:16

3. Need To Believe 3:57

4. Unconditional Faith 3:36

5. I Don't Mind 3:14

6. Break Away 3:59

7. Don't Let Me Down 4:16

8. Right From Wrong 3:42

9. I Know, You Know 5:17

10. Rebel Soul 3:26

11. Tears To Cry 4:21

12. Ain't Enough 4:17

13. Speed of Light 3:20



CD2 1

1. Starlight 4:27

2. Give Me Real 3:39

3. Remember It's Me 3:28

4. Fight 3:27

5. Yippie Aye Yay 4:39

6. Tell Me 3:16

7. Shine 3:49

8. The Story's Over 4:09

9. Right On 3:54

10. S.O.S 3:23

11. Take It All Back 3:16

12. I Can 3:13

13. Where Are You 4:19

14. Starlight (acoustic version) 3:56

15. While My Guitar Gently Weeps 5:34