Im Rahmen seiner Classic Series veröffentlicht Nuclear Blast einige Alben der Schweizer Hard Rocker Gotthard neu. Die Alben kommen im Doppelpack, hier geht es um die Alben Lipservice und Domino Effect. Die Alben aus den Jahren 2005 und 2007 werden ohne neues Bonusmaterial wieder in die Regale der Plattenhändler gestellt.



Lipservice war das Album welche nach dem schwächlichen Longplayer Human Zoo veröffentlicht worden ist. Mit Lipservice hatten die Schweizer damals dann aber wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Lipservice ist härter ausgefallen als die vorherigen Alben.

Songs wie “All We Are“, “Dream On“ und “Said & Done“ gehören auch heute noch zu meinen Lieblingssongs der Band.



Domino Effect macht dort weiter, wo die Band mit Lipservice aufgehört hatte. Eigentlich könnte man meinen die beiden Alben wären in einem Rutsch aufgenommen worden. Gänsehautmomente gibt es vor allem bei der Ballade “Falling“. Wenn man diesen Song hört und insbesondere die Gesangsleistung von Steve Lee wahrnimmt, dann weiß man wieso der Tod des Sängers solch eine schwerer Verlust gewesen ist.



Wer die beiden Alben noch nicht besitzt, der kann hier gerne zuschlagen!



Rainer Janaschke

Trackliste

CD1

All We Are 3:38

Dream On 3:24

Lift U Up 2:58

Everything I Want 4:32

Cupid Arrow 3:46

I Wonder 4:23

I'm Alive 2:59

I've Seen An Angel Cry 4:46

Stay For The Night 3:27

Anytime Anywhere 4:16

Said & Done 3:22

The Other Side Of Me 4:02

Nothing Left At All 3:56

And Then Goodbye 3:32



CD2

I Can't Stop 3:22

Master Of Illusion 3:55

Gone Too Far 3:55

Domino Effect 3:48

Falling 3:35

The Call 3:55

The Oscar Goes To... 4:21

The Cruiser (Judgement Day) 4:27

Heal Me 3:46

Letter To A Friend 3:54

Tomorrow's Just Begun 4:03

Come Alive 2:51

Bad To The Bone 3:40

Now 4:11

Where Is Love When It's Gone 4:09

Can't Be The Real Thing 3:41

Superman 4:04