Eine der frühen tragischen Personen der Musikgeschichte ist Hank Williams, dem ein kurzes Leben auf Erden beschieden war. So starb der am 17.September 1923 in Alabama geborene Country-Musiker bereits am 1.Januar 1953.

Und in dieser kurzen Zeit hatte er es vollbracht, posthum als einer der wohl wichtigsten und einflussreichsten Country-Musiker zu wirken. Seine eigenen Einflüsse waren Musiker wie Rufus Payne, Roy Acuff und Ernest Tubb. Seine musikalische Karriere startete 1937 als Moderator einer Radiosendung. Schon seinerzeit berichtete man über signifikante Alkoholprobleme des Musikers.

Sein musikalischer Durchbruch ergab sich durch einen Vertrag mit MGM Records und 1948 war es, dass eines seiner Markenzeichen entstand, der Song “Move It On Over“. Weitere Hits folgten mit “Lovesick Blues“, “Your Cheatin’ Heart“ und “Hey, Good Lookin’”.



Nach und nach zerstörte er seine Gesundheit massiv und auf dem Weg zu einem Auftritt in Ohio, nach einer ärztlichen Versorgung mit Vitaminspritzen und Morphium, stellte man nach einer Fahrzeugkontrolle fest, dass der Musiker bereits tot auf dem Rücksitz seines neuen Cadillacs lag.

Nun, kurz zuvor hatte er den im Nachhinein bedeutungsschwangeren Song “The Angel of Death“ eingespielt.



Auf dieser CD finden wir zwei komplette Platten des Künstlers, einmal ist das Moanin‘ The Blues und dann I Saw The Light, beide seinerzeit posthum im Jahre 1956 veröffentlicht. Dazu gesellen sich sechs Bonus-Tracks, darunter das bereits erwähnte “Move It On Over“.

Alle Songs entstanden in Nashville und Cincinnati, zwischen 1946-1952.



Alle Aufnahmen sollten Bestandteil einer ernsthaft geführten Sammlung mit Country-Musik zählen, denn Williams war einer jener Musiker, die diese Musik in eine neue Ära führte, er modernisierte sie sozusagen, spitze waren diese Songs, die sich im Honky Tonk-Stil bewegten. Markenzeichen war darüber hinaus seine kraftvolle nasale Stimme, oft voller Melancholie. Neben den Blueseinflüssen auf der ersten Platte kommen die Gospeleinflüsse auf der zweiten, das als eines der besten Country-Gospel-Alben gilt.



Wolfgang Giese

Trackliste

1) MOANIN' THE BLUES

1 Moanin' the Blues

2 Someday You'll Call My Name

3 Alone and Forsaken

4 Weary Blues from Waitin'

5 I'm So Lonesome I Could Cry

6 Low Down Blues

7 My Sweet Love Ain't Around

8 Honky Tonk Blues

9 Lovesick Blues

10 The Blues Come Around

11 I'm a Long Gone Daddy

12 Long Gone Lonesome Blues



2) I SAW THE LIGHT

13 I Saw the Light

14 Calling You

15 Dear Brother

16 Wealth Won't Save You

17 (I'm Gonna) Sing, Sing, Sing

18 Message to My Mother

19 How Can You Refuse Him Now

20 When God Comes and Gather's His Jewels

21 Jesus Remembered Me

22 House of Gold

23 Thank God

24 The Angel of Death



3) BONUS TRACKS

25 California Zephyr

26 Lost Highway

27 Why Don't You Love Me

28 Ramblin' Man

29 Settin' the Woods on Fire

30 Move it on Over