Review Nummer 2 unserer kleinen Alison Moyet Reihe.



Raindancing setzt das Programm von Alf im Prinzip im Maßstab 1 : 1 fort. Warme Edelschnulzen, etwas plüschig ausgepolstert ohne kitschig zu werden; eingängiger Pop ohne banal zu werden. Dabei teilt sich die Qualität je zur Hälfte in kleine Highlights und solide Filler.



Die Highlights sind dabei natürlich die Edelschnulze „Weak in the Presence of Beauty“ mit ihrem wohlig warmen Sound, der melodische Edel-Pop „Ordinary Girl“, die flotte Pop-Nummer „Without you“, eine der lebendigsten Nummern von Alison Moyet, ihr wohl bester Song, der Chart-Hit „Is this Love?“ und das schwungvolle „When I say (no Giveaway)“, das sofort in die Beine geht.



Für die Bonus-CD gilt auf der einen Seite dasselbe, wie für die von Alf. Die Alternativ-Versionen sind eher überflüssig. Wenn sie deutliche Änderungen zum Original aufweisen, hat das durchgehend eher negative Auswirkungen. Die non-Album Songs, die den Alf klar aufgewertet hatten, wirken hier aber eher wie okayer Ausschuss, der es zu Recht nicht auf das Album geschafft hat. Die beiden Live-Stücke machen darüber hinaus ziemlich deutlich, dass Alison Moyet wohl doch eher ein Kind des Studios ist. Es dürfte kein Zufall sein, dass im Booklet nicht ein einziger beteiligter Musiker genannt wird.

Und auch das James Brown Stück, bei dem Alison Moyet als Backing Sängerin zu hören ist, enttäuscht. Der Godfather of Funk agiert hier gerade mal als mittelprächtiger 80er Disco Star.



Wer das Album schon hat, braucht hier nicht noch mal zuzuschlagen. Ansonsten ist es eine gute Möglichkeit einen der eigenständigsten Pop-Klassiker der 80er in schicker Aufmachung ins Regal zu stellen.



Norbert von Fransecky

Trackliste

1 Weak in the Presence of Beauty (3:47)

2 Ordinary Girl (3:26)

3 You got me wrong (4:09)

4 Without you (3:30)

5 Sleep like breathing (4:25)

6 Is this Love? (4:00)

7 Blow Wind blow (5:49)

8 Glorious Love (4:21)

9 When I say (no Giveaway) (2:56)

10 Stay (3:29)



Bonus-CD

1 Is this Love? (L.A. Mix) (5:22)

2 Blow Wind blow (Long Version) (6:21)

3 Weak in the Presence of Beauty (Extended Mix) (6:06)

4 To work on you (4:16)

5 Take my Imagination to Bed (3:46)

6 Ordinary Girl (Remix) (5:38)

7 Pain of your Hand (Cloak & Dagger) (3:56)

8 Ordinary Girl (Dance Mix) (6:33)

9 Love Letters (2:50)

10 This House (Original Mix) (5:54)

11 Love Letters (Extended Version) (3:34)

12 The Coventry Carol (3:29)

13 Love Resurrection (Live at Wembley Arena, 1987) (6:24)

14 Ne me quitte pas (Live at Wembley Arena, 1987) (4:48)

15 You and me (Demo) (3:43)

16 Let's get personal (James Brown feat. Alison Moyet) (4:31)