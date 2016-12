In chronologischer Reihenfolge präsentiert Truckdriver, Gladiator, Mule 14 Stücke von sechs Neko Case Alben. Nach einer leicht melancholischen Country-Nummer vom ersten Album liefern die drei Stücke von Backlisted spartanisch produzierte und eher reizlose Beiträge. „If you knew“ wird dann erkennbar kraftvoller.



Die 2006er Nummern sind die Highlights des Albums. Der Country-Sound wird interessant, kraftvoll und teilweise dramatisch inszeniert. Middle Cyclone geht leicht in die West Coast Richtung und erinnert an schwächere Fleetwood Mac Stücke.



Insgesamt eher blass!



Norbert von Fransecky

Trackliste

Furnace Room Lullaby (2000)

1 Set out running (3:02)



Blacklisted (2002)

2 I wish I was the Moon (3:37)

3 Outro with Bees (1:37)

4 Deep red Bells (4:06)



The Tigers have spoken (2004)

5 If you knew (2:33)



Fox Confessor brings the Flood (2006)

6 Star Witness (5:18)

7 The Needle has landed (3:48)

8 Maybe Sparrow (2:40)



Middle Cyclone (2009)

9 Middle Cyclone (3:08)

10 Magpie to the Morning (2:46)

11 This Tornado loves you (3:21)



The worse Things get … (2013)

12 Night still comes (3:50)

13 Nearly Midnight, Honolulu (2:36)

14 Ragtime (5:14)