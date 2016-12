Kingmaker Pretty Maids

Info Musikrichtung: Melodic Power Metal



VÖ: 04.11.2016



(Frontiers / Soulfood)



Gesamtspielzeit: 50:14



Internet:



http://www.prettymaids.dk

Ein Königsmacher ist dieses Album in zweierlei Hinsicht nicht. Weder setzt es den Pretty Maids die Krone im Melodic Power Metal Bereich (wieder) auf; noch ist es das Top Album im Katalog der Dänen. Aber beides wäre wohl auch etwas sehr viel verlangt.



Zu Recht stellen die Dänen „When God took a Day off“ an den Anfang. Denn die große Hymne, die aus den ruhigeren Versen immer wieder den Power Refrain aufsteigen lässt, knüpft erkennbar an die Zeiten von Future World und Co an. Der folgende Titeltrack fällt dagegen ab. So böse ist es nicht, aber es gibt doch eine Tendenz, dass eine bombastische Produktion versucht, die Dramatik zu ersetzen, die der Komposition fehlt.



Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich Kingmaker durchgehend. An Balladen versucht man sich mit „Last Beauty on Earth“ nur ein Mal und entledigt sich dieser Pflicht dabei anständig und unkitschig. Ansonsten sind auch melodischere Momente, wie z.B. „Face the World“ immer noch etwas zu heftig, um Feuerzeug (oder Smartphone) herauszuholen.



Das ist klug! Denn die Pretty Maids überzeugen vor allem dann, wenn sie die Handbremse lösen und den Kessel laut pfeifen lassen. Der druckvolle Abräumer „Bull‘s Eye“, das mächtige und schnelle „King of the Right here and now” und der hochgepeitschte Power Rocker „Civilized Monsters“ sind superbe Beispiele dafür. Mit ihnen dürften die Fans nachhaltig zufrieden sein.



„Humanize me“ fällt etwas aus dem Rahmen. Seine eher heavy als schnell angelegten Riffs geben dem Stück etwas leicht Düsteres und erinnern so etwas an die Alben der 90er Jahre. Aber in dieser Dosis ist das eine durchaus positive Abwechslung auf einem durchweg gelungenen Album.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 When God took a Day off 6:12 2 Kingmaker 4:25 3 Face the World 4:07 4 Humanize me 4:20 5 Last Beauty on Earth 4:13 6 Bull's Eye 4:04 7 King of the Right here and now 4:50 8 Heavens little Devil 3:55 9 Civilized Monsters 5:07 10 Sickening 3:51 11 Was that what you wanted 5:10

Besetzung Ronnie Atkins (Voc)

Ken Hammer Git)

Rene Shades (B)

Allan Tschicaja (Dr)