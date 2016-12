Das Tokyo Tapes Livealbum der Scorpions ist einer der wichtigsten Konzertmitschnitte im harten Rock Sektor. Uli Jon Roth war damals der Gitarrist der Band. Später entschied man sich dazu getrennte Wege zu gehen, blieb aber immer verbunden.



2015 veröffentlichte Roth das Studioalbum Scorpions Revisited auf welchem er mit frischen Neueinspielungen der alten Scorpions Klassiker überzeugte. Jetzt nimmt er das Ganze nochmal in Angriff, und zwar live. Dabei erinnert er sich insbesondere an das Tokyo Tapes Album. In der gleichen Halle, in der die Scorpions ihr Album aufgenommen haben, bringt er nun einige der Songs wieder auf die Bühne.



Tokyo Tapes Revisited – Live In Japan heißt das Ganze dann und wird in verschiedenen Varianten veröffentlicht. Zur Rezension kommt hier die Blu-Ray Variante, welche im Paket mit 2 CDs geliefert wird.



Tatsächlich ist es schön Songs wie “We´ll Burn The Sky“, “Fly To The Rainbow“, “Pictured Life“ und das famose “Virgin Killer“ mal wieder zu hören. Zusammen mit seiner Liveband hat Roth die Songs auch ordentlich entstaubt. Man hört ihn die Jahrzehnte, welche die Titel auf dem Buckel haben nicht wirklich. Gute Musik wird halt nicht alt, ein Indiz dafür, wie wichtig die Scorpions lange Zeit für die weltweite Hard Rock Szene waren.



Roth und Band spielen hervorragend auf, das japanische Publikum wirkt wie aufgedreht. So kennt man sie! Zum Abschluß des Konzertes gibt es mit “All Along The Watchtower“ und “Little Wing“ zwei Coverversionen.



Die Bild- und Tonqualität der Blu-Ray ist top, die CDs sind als Beigabe zur Blu-Ray gern gesehen. Abweichungen bei den Titeln gibt es zwischen den CDs und der Blu-Ray nicht!



Empfehlung!



Rainer Janaschke

Trackliste

Trackliste Blu-Ray

1. All Night Long

2. Longing For Fire

3. Crying Days

4. The Sails Of Charon

5. Sun In My Hand

6. Virgin Killer

7. Kojo No Tsuki

8. We´ll Burn The Sky

9. In Trance

10. Rainbow Dream Prelude

11. Fly To The Rainbow

12. Top Of The Bill

13. I´ve Got To Be Free

14. Polar Nights

15. Dark Lady

16. Pictured Life

17. Catch Your Train

18. All Along The Watchtower

19. Little Wing