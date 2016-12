Demolition Derby Bad Bones

VÖ: 16.12.2016



(Sliptrick )



Gesamtspielzeit: 41:52



https://www.facebook.com/badbonesband/

Beim Anhören des Album Demolition Derby der Kombo Bad Bones musste ich öfters an die Schweizer Gotthard denken. Der AOR-lastige Hard Rock der Bad Bones zielt in die gleiche Richtung.



Die Italiener beherrschen die 80er Jahre Variante des Hard Rocks fast perfekt. Sänger Max hat eine sehr eingängige Stimme und die Instrumentalabteilung zaubert dem Herren ein solides Fundament aus Melodien und nicht allzu komplizierter Rhythmik auf dem er balancieren kann.



Aus Gleichgewicht kommt die Band dabei selten, man musiziert halt so vor sich hin. Dabei entstehen leider kaum Höhepunkte, allerdings aus keine wirklichen Tiefpunkte.

Somit kann man Song wie “Me Against Myself“, “Stronger“ und “Red Sun“ bestenfalls aus unaufdringlich titulieren.



Ob man damit einen Hund hinter dem Ofen vorholt? Ich glaube eher nicht!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Me Against Myself 3:31 2 Endless Road 3:41 3 Some Kind Of Blues 3:26 4 Stronger 3:11 5 Rambling Heart 6:18 6 Rusty Broken Song 3:16 7 Red Sun 3:32 8 A Perfect Alibi 3:41 9 Shoot You Down 4:12 10 The Race 3:36 11 Demolition Baby 3:28

Besetzung Steve Balloco: Bass

Max Malmerenda: Vocals

Sergio Ascchieris: Gitarre

Lele Balloco Drums