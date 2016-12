Barceloningham Stop Stop

Info Musikrichtung: Glam Metal



VÖ: 07.10.2016



(Metalapolis / Edel)



Gesamtspielzeit: 51:08



Internet:



http://www.stopstoptheband.com

Stop Stop sind farbenfrohe Mötley Crüe Begleiter, für die alles gilt, nur nicht Stop Stop. Good friendly Viloence sozuagen.



Mal etwas mehr dem Hard Rock zugewandt, eigentlich immer dem Glam verbunden, gelegentlich einmal Frischzellen beim Original Rock’n’Roll saugend, bewegt sich die Truppe in der Regel in den höheren Drehzahlen, aber auch wenn es mal mehr Groove betont wird („Walk’n’stalk“) weiß das Quintett zu gefallen. Sogar die Ballade „Little Fighter“ kommt entlastend unkitschig.



Hört Euch nur mal die dreckigen Glam’n’Roll Nummern „Out the Fire into the Pan“ (ein Ted Nugent Gedächtnis Song?; Red.) und „Spit it out“ an. Dann wisst Ihr, was ich meine.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Won't hold me back 3:35 2 Spit it out 3:54 3 Over & out 4:12 4 Humbug 4:20 5 Little Fighter 5:32 6 Billy no Mates 4:18 7 Out the Fire into the Pan 3:40 8 Walk n' stalk 4:38 9 Spanish Fly 3:09 10 Barceloninghem 4:30 11 Johnny Ten-Men 4:08 12 Your World 5:11

Besetzung Jacob A.M. (Voc, B)

Vega (Git)

Danny Stix (Dr)