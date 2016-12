Willie Nelson wurde am 29.April 1933 in Texas geboren. Nach ersten Versuchen, eine Platte zu veröffentlichen, das war 1956 eine selbstfinanzierte Single, landete Nelson schließlich als Songschreiber in Nashville. Gleichzeitig spielte er in der Band von Ray Price. Etliche Klassiker des Genres Country gehen auf sein Konto, zum Beispiel “Blue Eyes Crying In The Rain,“ On The Road Again“, “Always On My Mind, "Funny How Times Slips Away". Als Schauspieler war er nebenbei auch noch tätig.



“And Then I Wrote“ ist das Debüt-Album von Nelson, das er im August und September 1962 für das Label Liberty Records einspielte. Diese Musik entstand noch, bevor er später Vorreiter der Outlaw-Bewegung wurde, mit Musik, die ganz anders geprägt war, weg vom Mainstream der Musikindustrie Nashvilles. Hier sind noch ganz brav Background-Chöre zu hören, und so manch‘ ein Schlenker zur gängigen Popmusik jener Tage ist offensichtlich.



In der jetzt vorliegenden Neuauflage ist als Untertitel zu lesen: His underrated debut album.

Nun, das lässt darauf schließen, dass es bei Erscheinen, trotz der vorzüglichen Kompositionen, dann doch wohl nicht so erfolgreich war.

Aber, die Single-Auskopplung "Touch Me" landete aber immerhin auf Rang 7 der Billboard Hot Country Singles, und wurde somit des Künstlers zweiter Top-Ten-Hit! Darüber hinaus gibt es Songs, mit denen andere Interpreten erfolgreich waren. Titel wie “Crazy“, “Funny How Time Slips Away“ und “Hello Walls” sprechen für sich. Nun, Nelson war bei diesen frühen Aufnahmen noch weit entfernt von seinem späteren Outlaw-Image, das, wofür wir ihn eigentlich kennen. Doch seine typische Stimme zeichnet diese Songs eben aus, und die Kompositionen sind alle sehr gefühlvoll. Und so bietet diese Auflage, ausgestattet mit reichlich Bonus-Material, hier die Tracks 13-27, eine gute Gelegenheit, diesen wichtigen und einflussreichen Musiker in seiner Anfangsphase zu genießen, und das 24 Bit digital remastered, mit einem umfangreichen 16 seitigen Booklet ausgestattet.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 Touch Me

2 Wake Me When It’s Over

3 Hello Walls

4 Funny How Time Slips Away

5 Crazy

6 The Part Where I Cry

7 Mr. Record Man

8 Three Days

9 One Step Beyond

10 Undo The Right

11 Darkness On The Face Of The Earth

12 Where My House Lives

13 Lumberjack

14 No Place For Me

15 The Storm Has Just Begun

16 Man With The Blues

17 What A Way To Live

18 Misery Mansion

19 There’s Gonna Be Love In My House

20 The Last Letter

21 Half A Man

22 Rainy Day Blues

23 Night Life

24 Our Chain Of Love

25 You Dream About Me

26 Is This My Destiny

27 Willingly