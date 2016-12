Vertigo Sound Storm

Info Musikrichtung: Power Metal



VÖ: 03.12.2016



(Rocksshots Records)



Gesamtspielzeit: 51:25



Internet:



http://www.facebook.com/powerofsoundstorm/

Bei Power Metal aus Italien zucke ich meistens instinktiv etwas zurück. Keyboards, zuckersüße Melodien und all das was ich nicht so mag kommt da ziemlich oft aus den Lautsprechern.



So ganz können, und wahrscheinlich wollen, Sound Storm aus Turin ihre Herkunft nicht verschleiern. Ist auch gar nicht nötig. Die Band kommt viel fetter rüber als andere Landsmänner aus diesem Genre. Definitiv hat die Band die letzten Alben von Avantasia ziemlich oft gehört. Bombast gibt es hier an jeder Ecke. Hinter dem musikalischen Konzept steckt wohl auch eine TV Serie, welche von der Band entwickelt worden ist.



Songs wie “Dragonfly“, das rasante “Forsaken“ und das über sieben Minuten lange “The Last Breath“ machen ganz viel richtig und wenig falsch. Dazu kommt noch der gute Sound und fertig ist ein gutes Power Metal Album!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Vertigo 1:18 2 The Dragonfly 6:17 3 Metamorphosis 5:01 4 Forsaken 5:32 5 Original Sin 5:59 6 The Ocean 5:35 7 Spiral 4:00 8 Gemini 6:04 9 Alice 3:46 10 The Last Breath 7:53

Besetzung Fabio Privitera - Vocals

Valerio Sbriglione - Lead and Rhythm Guitar

Elena Crolle - Piano and Keyboards

Massimiliano Flak - Bass

Sascha Blackice - Rhythm Guitar

Alessandro Bissa – Drums