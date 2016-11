Julerosen Helene Blum & Harald Haugaard

Info Musikrichtung: Nordischer Winter- und Weihnachts-Folk



VÖ: 02.12.2016



(Westpark / Indigo)



Gesamtspielzeit: 38:18



Hätte ich diese CD als Promo-Version bekommen, d.h. als Silberling in einer einfachen bedruckten Papphülle, wäre es wahrscheinlich eine 11 oder 12 Punkte Review dabei heraus gekommen. Denn Julerosen überzeugt erst einmal mit der äußeren Erscheinung, die die CD zum Schmuckstück für das CD-Regal macht.



Westpark hat der CD ein DVD-Digi-Package spendiert – stimmungsvoll mit Winterbildern bedruckt. Außen die Namen gebende Weihnachtsrose; innen eine neblige Winterlandschaft, in die erst durch den Aufdruck auf der CD zwei einsame Bauernkaten hineingedrückt werden.



Eingesteckt ein Booklet mit Liner Notes, ausführlichen Editionsangaben, stimmungsvollen Weihnachtsbildern und einigen Rezepten, unter anderem für eine Stolle und die Weihnachtsente. So stürzt man Downloader in Sinnkrisen!



Aber es lohnt sich durchaus auch die CD in den Player zu schieben. Es finden sich hier zwar erwartungsgemäß auch Folksongs, die in nordischer Tradition etwas karg und frostig wirken. Ein Paradebeispiel dafür ist das von kratziger Nyckelharp und Sprechgesang geprägte „Fålen“, eine Live-Aufnahme aus dem Folk Club in Mölln, oder die nordische Version von „Maria durch ein Dornwald ging“, ebenfalls eine Live-Aufnahme, dieses Mal aus dem WDR Sendesaal in Köln.



Aber bereits der beim selben Konzert aufgenommene, sanft tänzelnde Folk Song „Et lidet barn så Lysteligt“ zeigt eine andere, wärmere lebendige Seite. Das setzt sich bei dem Instrumental „December Polonaise“ fort und wird bei dem mit Kontrabass-Power voran getriebenen „Julevise 1862“ fast zum Irish Folk.



So endet das Album auch. „Sikkem Volsdom trængsel og Alarm“ ist eine tolle muntere Weise, und „Polskor“ von dem bereits erwähnten Konzert in Mölln klingt wie eine Instrumentalversion von „Froh zu sein bedarf es wenig“.



Gerade aufgrund der äußeren Präsentation eine klasse Geschenk-Alternative zu der 125.778ten Weihnachts-CD.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Julerosen 3:31 2 Et lidet barn så Lysteligt (live) 2:57 3 Hjemlige Jul 1:51 4 December Polonaise 3:28 5 Fålen (live) 3:05 6 Julevise 1862 3:16 7 Maria gennem torne går (live) 3:46 8 Sorte Stær 4:34 9 Sikkem Volsdom trængsel og Alarm 3:04 10 Polskor (live) 5:26 11 Kimer i Klokker (Bonus-Track) 2:51

Besetzung Helene Blum (Voc, Fiddle)

Harald Haugaard (Fiddle)



Gäste:

Timo Alakotila (Piano)

Tapani Varis (Kontrabass, Obertonflöten)

Leo Svensson (Cello)

Mikkel Grue (Git)

Sune Rahbek (Perc)