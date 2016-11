Ein Wintermärchen - Weihnachtslieder aus Deutschland (New Arrangements By Christoph Israel) V.A.

Und wieder ist ein Jahr vergangen, Weihnachten steht vor der Tür, und alte Sampler, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden neu aufgelegt, neue Stars bringen ihre Ansichten zum Fest unters Volk und dann gibt es noch diese Kompilation von Weihnachtsliedern aus Deutschland. Das Deutsche Filmorchester Babelsberg stellt ein Wintermärchen vor, unterstützt von einigen deutschen Interpreten, die ihre jeweilige Stimme für das eine oder andere Lied zur Verfügung gestellt haben.



Und dann gibt es noch einen Verantwortlichen, der das Ganze neu arrangiert hat - Christoph Israel. Der erfahrene Pianist, Arrangeur, Komponist und Produzent versuchte, viele „übergehörte“ Songs zu beleben und ihnen ein neues Gewand, ein Wintermärchen-Gewand zu verpassen.



Die Vorweihnachtszeit artet leider meistens in Hektik und Stress aus. Die Musik soll dazu ein Kontrapunkt sein, so Christoph Israel über den Hintergrund seiner Songsammlung. Sie soll helfen, sich wieder auf den Ursprung dieses Festes zu besinnen, das ja etwas Feierliches, Fröhliches hat.



Und so ist eine sehr stimmungsvolle und sehr festlich klingende Sammlung von Weihnachtsliedern gelungen, die Inszenierung hat in der Tat etwas sehr Romantisches und Märchenhaftes, insofern passt der Titel Ein Wintermärchen vorzüglich. Doch nicht, dass die guten alten Klassiker wie so oft gehört einfach nachgespielt werden, sondern mit viel Fantasie und hörbarer Freude sind ganz neue Arrangements entstanden, die alle Songs wieder ganz neu erscheinen lassen. Angesichts dieser schönen romantischen Klänge könnte man Weihnachten, wie es einmal war, vielleicht sogar wieder für sich entdecken, mit diesem schönen warmen Gefühl im Bauch.



Die sechs Gesangsbeiträge bieten darüber hinaus noch Abwechslung, auf ganz unterschiedliche Art, dem Ausdruck des jeweiligen Gastes gerecht werdend. Den skurrilen und lustigen Abschluss bietet hierbei Katharina Thalbach mit ihrer unverwechselbaren Stimme, die sie hier mehr sprechend als singend einsetzt, recht verrückt klingt das… Als Basis der Interpretationen leistet das hervorragende Filmorchester Babelsberg ganze Arbeit, wirklich märchenhaft schön…



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Ihr Kinderlein kommet (Max Raabe) (3:00)

2 Morgen, Kinder, wird's was geben (violin solo: Meesun Hong-Coleman) (2:18)

3 Joseph, lieber Joseph mein (Deutsches Filmorchester Babelsberg) 2:52)

4 Süßer die Glocken nie klingen (Thomas Quasthoff) (3:28)

5 Kling, Glöckchen, klingelingeling (Deutsches Filmorchester Babelsberg) (3:00)

6 O Tannenbaum (Deutsches Filmorchester Babelsberg) (3:30)

7 Stille Nacht (Max Raabe) (4:02)

8 Leise rieselt der Schnee (Deutsches Filmorchester Babelsberg) (3:04)

9 Schneeflöckchen Weißröckchen (Deutsches Filmorchester Babelsberg) (2:33)

10 Stille Nacht (Albrecht Mayer, Englischhorn + Andreas Blau, Flöte) (2:53)

11 O Selige Nacht (Deutsches Filmorchester Babelsberg) (3:26)

12 Ich steh an deiner Krippen hier (Deutsches Filmorchester Babelsberg) (3:11)

13 Leise rieselt der Schnee (Gregor Meyle) (3:00)

14 Maria durch ein Dornwald ging (Deutsches Filmorchester Babelsberg) (2:43)

15. O Jesulein zart (Deutsches Filmorchester Babelsberg) (2:39)

16 Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen (Cassandra Steen) (2:48)

17 Ihr Kinderlein kommet (Deutsches Filmorchester Babelsberg) (3:01)

18 Morgen, Kinder, wird's was geben (Katharina Thalbach) (2:19)



Besetzung Filmorchester Babelsberg

Albrecht Mayer (Englischhorn - #10)

Andreas Blau (Flöte - #10)