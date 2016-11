25 Jahre lang sind die Grevenbroicher Flying Circus nun schon im Progressive Rock Karussell unterwegs. Ein guter Anlass dieses zu feiern, und mal eine saftige Veröffentlichung rauszuhauen.



Starlight Clearing heißt das neue Album. Zum Jubiläum packen Flying Circus mal eben eine Live CD inklusive DVD bei. Das ganze Paket ist äußerst professionell aufgemacht und ist anscheinend ohne Unterstützung einer Plattenfirma produziert worden. Dies nötigt dann nochmal zusätzlichen Respekt ab. Respekt hat natürlich zuerst die musikalische Leistung verdient, denn Starlight Clearing ist ein tolles Album geworden.



Flying Circus bewegen sich nach wie vor im Dunstkreis von Rush, King Crimson und Led Zeppelin. Die Rush Schlagseite kommt zu einem großen Teil von Sänger Michael Dorp, dessen Stimme sehr prägnant ist. “The Promise“ ist der erste Song von Starlight Clearing und die progressive Marschrichtung der Band wird hier auch direkt unter Beweis gestellt. Schön vertrackte Rhythmik, wechselndes Tempo, das gefällt mir.



“Merchant Navy Blues“ trägt Blues nicht umsonst im Titel. Progressiver Rock wird hier mit Blues verzwirbelt. Sehr fein! “No Way Back“ startet dann mit knackigen Gitarrenriffs, der Song selber ist dann aber eher zurückhaltend. Richtig rocken, das mache Starlight Clearing erst im Song “Guru Cocoon“, da wird dann die Progressivität ein wenig bei Seite geschoben, ohne sie allerdings vollkommen aufzugeben.



Starlight Clearing ist ein Konzeptalbum. Die Texte handeln von einer Band, welche in den 60er Jahren im Musikbusiness unterwegs ist.



Zum Paket gehören auch eine Bonus CD und eine DVD. Auf der Bonus CD findet man Songs von früheren Alben und auch des aktuellen Longplayers Starlight Clearing. Somit bekommt man auch als Flying Circus Einsteiger einen guten Überblick über die musikalische Entwicklung der Band. Interessanter finde ich allerdings die Live DVD. Die Band kommt hier deutlich härter rüber und Sänger Michael Dorp klingt im Liveeinsatz wesentlich erdiger!



Fans des Progressive Rocks kann ich Starlight Clearing nur ans Herz legen



Rainer Janaschke

Trackliste

The Promise 5:34

More Than One 5:10

Merchant Navy Blues 4:13

No Way Back 5:17

Your Liege Forever 6:33

Back To The City 4:51

Do You Know… 3:41

Voices In The Rain 5:16

Turning Tides 6:23

The Getaway 3:28

Cut It Deep 3:26

My Name 2:47

Still Searching 1:28

The Getaway (Reprise) 0:14

Lost In Forests 5:42



25 Live

Live CD (124 Minuten)



