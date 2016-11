rocken Altberliner Melodien Haudegen

Info Musikrichtung: Altberliner Lieder / Deutsch-Rock



VÖ: 04.11.2016



(Blut Schweiß & Tränen / Tonpool)



Gesamtspielzeit: 35:48



Internet:



http://www.haudegen.com

Die Promotion Agentur Gordeon Music steht für Metal, Punk, Rock und Anverwandtes. Als ich von dort die Ankündigung eines Albums mit dem Namen Haudegen rocken Altberliner Melodien erhielt, war ich sehr interessiert. Ich mag das durchaus, wenn man alte Schlager oder Volkslieder durch den Rock- oder Punk-Wolf dreht und die dort oft befindlichen zeitlosen Hooklines und Refrains vom Staub der Biederkeit befreit.



Leider erweist sich der Haudegen in dieser Hinsicht als extrem stumpfe Waffe. Der absolute Klassiker „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“ ist immerhin so etwas wie eine Mischung aus Rage und Transmission Vamp und „Die Hauptsache ist“ rockt dann tatsächlich mal was los. Aber der Rest, …



… der bleibt ganz einfach Altberliner Lied und zwar fast ohne ironische Brechung. Die scheinen das wirklich ernst zu meinen mit dem Altberliner Lied. Um das zu ertragen, reichen meine mittlerweile 20 Jahre in Berlin offenbar nicht. Dafür muss man wohl tatsächlich mit Spreewasser getauft sein.



Wer einen Ausflug in Zilles Miljöh machen will, kann’s ja mal versuchen. Das Spaßlied „Paula, mach die Bluse zu“ geht bereits ab einem leichten Dusel ab. Um die spießige Schlüpfrigkeit von „Ach Marie, tu mir bloß den Gefall’n“ zu ertragen, ist dann aber schon ein Vollrausch zu empfehlen.



Fazit: Nur für Volkskundler und Eingeborene in mindestens der fünften Generation innerhalb des S-Bahn-Rings,



…und…



„Erst trinken wir noch Eins“!



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Es gibt nur ein Berlin 3:34 2 Bolle reiste jüngst zu Pfingsten 4:07 3 Ach Marie, tu mir bloß den Gefall'n 3:22 4 Das war sein Miljöh (Das Lied von Zille) 2:40 5 Die Hauptsache ist 3:13 6 Icke Dette kieke mal 3:46 7 Ich habe eine kleine Philosophie 2:43 8 Paula, mach die Bluse zu 3:13 9 In Deine Hände leg ich mein ganzes Glück 3:57 10 Kinder schont die Betten 2:33 11 Erst trinken wir noch Eins 2:40

Besetzung Hagen Stoll

Sven Gillert