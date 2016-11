The Passage DGM

Info Musikrichtung: Symphonic Power Metal



VÖ: 26.08.2016



(Frontiers / Soulfood)



Gesamtspielzeit: 61:44



Schön, dass auf dem Mailänder Label auch mal eine richtig gute italienische Band ihre Heimat findet. Besonders italienisch klingen DGM allerdings nicht. Das Quintett scheint mit Hudson-Wasser getauft zu sein, den die beiden Bands, an die man beim Hören von The Passage immer wieder denken müssen haben ihre Heimat rechts und links vom Hudson, der bekanntlich die Grenze zwischen den US-amerikanischen Bundesstaaten New Jersey (Symphony X) und New York (Dream Theater) bildet.



Und mit sehr deutlich an diesen beiden Bands orientierten Songs rahmen DGM ihr achtes Album. Am Anfang steht der von Power Gitarren getriebenen Prog-Metal „The Secret“, der auf jedem Symphony X Album ein Highlight wäre. „In Sorrow“ beweist dagegen mit klarem Traumtheater-Bezug, dass die Italiener auch das schwierige Balladen-Feld beherrschen, an dem viele gute Bands aufgrund von Kitsch, Belanglosigkeit oder Seichte scheitern.



Neben der energischen Stimme von Marco Basile sind es immer wieder die Gitarren, die (nicht nur mit den Soli) die Akzente setzen. Und dazu braucht es gar nicht den Symphony X Sechssaiter, der auf „Dogma“ als Gast erscheint. Gerade hier hat mich sogar eher das massiv treibende Drumming begeistert.



Und gelegentlich wildert man auch jenseits der beiden großen Vorbilder. „Fallen“ hat zum Beispiel eine regelrechte Thrash-Kante, und „Animal“ heißt nicht nur so, sondern erinnert auch an den gleichnamigen Def Leppard Klassiker, auch wenn es deutlich härter rüber kommt und die Neigungen der Briten zum AOR nicht mal ansatzweise teilt.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 The Secret Part 1 8:40 2 The Secret Part 2 7:29 3 Animal 5:28 4 Ghost of Insanity 5:45 5 Fallen 5:50 6 The Passage 5:19 7 Disguise 1:56 8 Portrait 5:49 9 Daydreamer 5:46 10 Dogma 5:55 11 In Sorrow 3:47

Besetzung Simone Mularoni (Git, Keys)

Marco Basile (Voc)

Andrea Arcangeli (B)

Fabio Costantino (Dr)

Emanuele Casali (Keys)



Gäste:

Tom Englund (Voc <4>)

Michael Romeo (Lead Git <10>)