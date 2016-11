The Devil Rides Out Herman Frank

Info Musikrichtung: Heavy Metal



VÖ: 18.11.2016



(AFM Records / Soulfood)



Gesamtspielzeit: 52:00



Internet:



http://www.hermanfrank.com/

Irgendwie hat das mit Accept und Herman Frank nicht geklappt. Seit zwei Jahren ist der Gitarrist beim deutschen Metalschlachtschiff nicht mehr an Bord geht seine eigenen Wege.



Dass er sich vor seiner ehemaligen Band nicht verstecken muss, das zeigt er mit seinem dritten Soloalbum The Devil Rides Out. Kennt man Franks musikalische Vergangenheit, dann hört man schnell, dass er sich momentan eher an schneidigen Metalsounds der Marke Accept, als an hart rockenden Victory Klängen, orientiert.



Mit Rick Altzi, Andre Hilders und Michael Müller hat sich Frank ein paar gestandene Musiker aus der deutschen Metalszene engagiert!

The Devil Rides Out macht Spaß, und das von der ersten bis zur letzten Minute. Verglichen mit Accept klingt Herman Frank deutlich frischer und weniger eingefahren.



Um das nachzuvollziehen, kann ich nur raten sich mal Songs wie das donnernde “Tunder Of Madness“, das rhythmisch packende “Stone Cold“ und “Run Boy Run“, den für mich besten Song des Albums anzuhören!



Empfehlung!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Running Back 4:49 2 Shout 4:05 3 Can’t Take It 4:02 4 No Tears In Heaven 3:38 5 Ballhog Zone 4:32 6 Run Boy Run 4:51 7 Thunder Of Madness 3:51 8 License To Kill 4:47 9 Stone Cold 5:10 10 Dead Or Alive 4:08 11 Run For Cover 3:47 12 I Want It All 4:20

Besetzung Herman Frank: Guitar

Rick Altzi: Vocals

Andre Hilgers: Drums

Michael Müller: Bass