1963 Vance Arnold & The Avengers (Joe Cocker)

Die Geschichte kennen wir sicher irgendwie Alle, jene von Joe Cocker, dem gelernten Klempner, der anfing zu singen, und dann so richtig erfolgreich war. Doch es gab auch eine Zeit vor Cocker.

Die Formel hierzu lautet: Vance Arnold = Joe Cocker. Unter diesem Künstlernamen war er Sänger mit der Formation The Avengers, gegründet 1961. Wie viele andere Bands, wir befinden uns mit diesen Songs im Jahre 1963, wurden viele Coverversionen aus Rock’n’Roll und Rhythm & Blues gespielt. Ein Blick auf die Titelliste lässt sogar noch Country-Songs erkennen.



Diese Liveaufnahmen lagen über dreißig Jahre auf Eis, bevor sie vor einigen Jahren erstmalig veröffentlicht wurden. Nun gibt es sie wieder, für Alle, die das nicht mitbekommen haben oder die CD ganz einfach verpassten. Nun, ob das nun schlimm war oder nicht, ist dahingestellt und davon abhängig, ob man entweder Fan ist oder die Sammlung komplettieren möchte. Denn die mit einem Bandgerät mitgeschnittene Aufnahme, damals vom ersten Manager namens Terry Thornton, ist keine Hi-Fi-Aufnahme. Eingespielt wurden diese sieben Songs im Club des Managers, im Esquire Club, Leadmill Road, Sheffield.



Nach den ersten beiden Songs fragt man sich allen Ernstes, ob das wirklich Cocker ist, der da singt, denn so ganz, wie man ihn später kennen lernte, klang er nun noch gar nicht.

Der junge Joe war aber ganz gewaltig inspiriert und beeinflusst von Ray Charles, und genau das hört man auf dem dritten Song, “Georgia On My Mind“ von Ray Charles, denn hier klingt er genauso, wie man es mit ihm in Verbindung bringt. Noch etwas zarter im Ausdruck, aber sehr emotional vorgetragen, ist dieser Song wohl der schönste der Platte.

Letztlich ist es eine Platte für Fans, und unter historischem Gesichtspunkt sicher eine gute, wenngleich nicht unbedingt notwendige Veröffentlichung.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Sixteen Tons (Merle Travis) (2:53)

2 Money (That's What I Want) (Barrett Strong) (2:41)

3 Georgia On My Mind (Hoagy Carmichael, Stuart Gorrell) (3:59)

4 You Win Again (Hank Williams) (2:41)

5 Ride On Josephine (Bo Diddley) (2:54)

6 You'd Better Move On (Arthur Alexander) (3:04)

7 I'm Free (Unknown) (3:32)



Besetzung keine weiteren Angaben