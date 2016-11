Master Of Light Freedom Call

Info Musikrichtung: Power Metal



VÖ: 11.11.2015



(SPV / Steamhammer)



Gesamtspielzeit: 49:44



Internet:



http://www.freedom-call.net/

Irgendwie sind die Nürnberger Freedom Call seit Jahren immer wieder präsent gewesen. Den Aufstieg in die erste deutsche Metal-Liga hat die Band aber trotzdem nicht komplett geschafft. Das könnte eventuell daran liegen, dass die von ihr besetzte Power Metal Sparte in diesem unseren Lande geradezu überbevölkert ist. Dass die Band seit Jahren eigentlich gute, allerdings wenig innovative, Alben mit ordentlich Happy Metal Einschlag veröffentlicht geht manchmal etwas unter.



Mit Master Of Light haut die Band nun ihr achtes Studioalbum raus. Viel geändert hat sich auch bei diesem Album nicht. Die Songs sind kraftvoll, schnell und mit guter Laune überfrachtet, dazu kommt eine glockenklare Produktion! Passt also schon! Wer die bisherigen Freedom Call Alben mochte der wird an Song wie dem hymnenhaften “Metal Is For Everyone“, dem schnellen “Hammer Of Gods“.



Mit dem witzigen “High Up“ wartet am Ende des Albums ein toller Rausschmeißer.



Wer kurzweiligen Zeitvertreib mit etwas Power Metal Mucke sucht, der ist hier gut aufgehoben!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Metal Is For Everyone 4:52 2 Hammer Of The Gods 3:11 3 A World Beyond 5:54 4 Masters Of Light 5:29 5 Kings Rise And Fall 4:02 6 Cradle Of Angels 5:03 7 Emerald Skies 3:39 8 Hail The Legend 3:58 9 Ghost Ballet 3:07 10 Rock The Nation 3:11 11 Riders In The Sky 4:15 12 High Up 3:03

Besetzung Chris Bay: Vocals & Guitars

Lars Rettkowitz: Guitars, Backing Vocals

Ilker Ersin: Bass, Backing Vocals

Ramy Ali: Drums, Backing Vocals