The Last Full Measure Civil War

Info Musikrichtung: Heavy Metal



VÖ: 04.11.2016



(Napalm Records)



Gesamtspielzeit: 56:39



Internet:



http://www.civilwar.se/

Dass es zwischen den Bands Sabaton und Civil War immer musikalische Überschneidungen geben wird ist kaum zu vermeiden. Schließlich war der Großteil der an Civil War beteiligten Musikern bis vor ein paar Jahren bei Sabaton tätig. Mit dem Astral Doors Sänger Patrick Johansson hat man allerdings den deutlich gefälligeren Sänger in seinen Reihen.



The Last Full Measure ist das neue Album der Schweden. Wer großartige musikalische Innovationen erwartet, der darf zur nächsten Rezension weitergehen. Auch auf diesem Album gibt es wieder klassischen Heavy Metal. Einflüsse von Dio, Rainbow und eben auch ein wenig Sabaton sind wieder nicht von der Hand zu weisen. Warum sollte man das auch machen. Die Band haut wieder ein paar gute und kurzweilige Songs raus. welche einfach Spaß machen.



Textlich hat man das Album in der Zeit des sogenannten „Wilden Westens“ angelegt. Titel wie “Tombstone“, “America“ und “Savannah“ sagen da eigentlich schon alles.



Musikalisch geht es ab der ersten Sekunde rund! “Road To Victory“ ballert die Lautsprecher warm! Das schon erwähnte “Tombstone“ überrascht mit einem ungewöhnlichem Rhythmus. Der Song klingt irgendwie nach Polka, explodiert aber manchmal regelrecht in einem Metalfeuerwerk.



Gutes Album mit bewährter Metalkost!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Road To Victory 4:50 2 Deliverance 5:22 3 Savannah 4:13 4 Tombstone 3:20 5 America 5:30 6 A Tale That Should Never Be Told 6:11 7 Gangs Of New York 4:10 8 Gladiator 3:26 9 People Of The Abyss 4:10 10 The Last Full Measure 6:32 11 Strike Hard Strike Sure 3:55 12 Aftermath 5:00

Besetzung Petrus: Guitar

Rikard: Guitars

Patrik: Vocals

Mullback: Drums

Myhrer: Keys