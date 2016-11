On Air Queen

Info Musikrichtung: Classic/Hard Rock



VÖ: 04.11.2016



(Virgin / Universal Music)



Gesamtspielzeit: 101:03



Internet:



http://www.queenonline.com

Vor kurzem veröffentlichten Led Zeppelin mit großem Tamtam ihre alten BBC-Sessions mit frühen Radioaufnahmen neu. Jetzt zieht eine andere Rocklegende nach: Queen. On Air versammelt sechs Sessions und 24 Songs, die die Band zwischen 1973 und 1977 in den Studios der BBC aufgenommen haben. Acht Stück davon wurden 1989 bereits als Live at the Beeb heraus gebracht. Die Deluxe-Edition von On Air enthält zudem auf zwei weiteren Tonträgern 24 Liveaufnahmen aus den Jahren 1973, 1981 und 1986 sowie drei Interview-CDs mit Gesprächen, die zwischen 1976 und 1992 mit den Bandmitgliedern geführt wurden. Also eine geballte Ladung für den Hardcore-Fan.



Uns lag die normale Doppel-CD vor und diese unterhält auch gut. Die ersten vier Aufnahmen wurden bereits gemacht bevor das Debütalbum im Herbst 1973 erschien. Man hört eine hungrige, experimentierfreudige Band, die ihren Hardrock-Sound etwas künstlerischer als so manch anderer zeitgenössischer Act anpackte. Mit einfachen im Studio live aufgenommenen Songs gab man sich nicht zufrieden, sondern ergänzte diese mit ein paar Overdubs aus den abgeschlossenen Albumaufnahmen. Deswegen klingt das Ganze nicht viel anders, als man es von Queen 1 gewohnt ist. Lediglich bei „Doing All Right“ wird eine Strophe von Drummer Roger Taylor gesungen.



Das wird bei den folgenden Sessions aber anders. Alleine der nie auf einem Studioalbum veröffentlichte Blues „See What A Fool I've Been“ ist ein Highlight. Genauso wie die feurige, um ausgelassene Gitarrenimprovisationen angereicherten Versionen des schleifenden Heavy-Tracks „Son And Daughter“. Hämmer wie „Liar“ oder „Great King Rat“ hört man immer wieder gerne. CD 2 hat mit Session Nr. 4 feine Versionen des schon artrock-mäßigen „White Queen (As It Began)“ und des heißem, erweiterten „Modern Time Rock'n'Roll“ zu bieten, Session Nr. 5 vom Oktober 1974 die Rocker „Now I'm Here“ und das wilde, später von Metallica Grammy-dekotierte „Stone Cold Crazy“.



Drei Jahre später standen Queen kurz davor den Rock-Olymp endgültig vollständig zu erklimmen. Also wurden sie von der BBC noch einmal eingeladen. Die Hymne „We Will Rock You“ spielte man obligatorisch - aber zuerst nur in einer gekürzten Version. Darauf folgte aber die später von Livekonzerten bekannte schnelle Bandversion des Tracks. Fein. „Spread Your Wings“ wurde regelrecht feurig gespielt, genauso wie der Highlight-Song „It's Late“, den man um den Effekte-Part von „Get Down, Make Love“ erweiterte. Den Abschluss bildete eine alternative, von der ganzen Band gespielte Version der jazzigen Ballade „My Melancholy Blues“.



Insgesamt für den Fan also eine interessante Veröffentlichung. Die Aufmachung der Doppel-CD-Version ist allerdings eher spärlich, aber zumindest angenehm unübertrieben. Ein einfacher, weißer Doppel-Digipack und ein Booklet mit ein paar zeitgenössischen Bandfotots und Details über Aufnahme- und Sendezeiten der Session genügt hier der Plattenfirma.

Mario Karl

Trackliste CD1:

1. My Fairy King (4:09)

2. Keep Yourself Alive (3:49)

3. Doing All Right (4:13)

4. Liar (6:30)

5. See What A Fool I’ve Been (4:21)

6. Keep Yourself Alive (3:50)

7. Liar (6:29)

8. Son And Daughter (6:03)

9. Ogre Battle (4:40)

10. Modern Times Rock’n’Roll (2:02)

11. Great King Rat (5:57)

12. Son And Daughter (7:13)



CD2:

1. Modern Times Rock’n’Roll (2:47)

2. Nevermore (1:29)

3. White Queen (As It Began) (4:54)

4. Now I’m Here (4:18)

5. Stone Cold Crazy (2:17)

6. Flick Of The Wrist (3:26)

7. Tenement Funster (3:00)

8. We Will Rock You (1:35)

9. We Will Rock You (Fast) (2:46)

10. Spread Your Wings (5:24)

11. It’s Late (6:36)

12. My Melancholy Blues (3:15)

Besetzung Freddie Mercury (Gesang, Klavier)

Brian May (Gitarre, Background-Gesang)

John Deacon (Bass, Background-Gesang)

Roger Taylor (Schlagzeug, Background-Gesang)