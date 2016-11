Stumme Schreie Local Bastards

Info Musikrichtung: Deutsch Rock



VÖ: 28.10.2016



(MetalSpiesser / Soulfood)



Gesamtspielzeit: 43:26



Internet:



http://www.local-bastards.de

Deutschrock funktioniert auf eine ganze einfache Weise. Man entnehme die Riffs aus dem Punk, packe ein wenig Metal dazu. Ein Sänger mit rauer Kehle und die üblichen Texte welche aus Selbstabfeiern, Pathos und Saufen bestehen erledigen den Rest. Das ist schon seit den Onkelz so und wird wahrscheinlich auch immer so sein.



Die Hessen Local Bastards verfahren da nicht viel anders. Technisch perfekt hauen sie die zwölf Songs ihres Albums Stumme Schreie raus. Mit politischen Aussagen hält die Band sich zurück, der Titeltrack behandelt wohl das Thema sexuelle Gewalt, allerdings wenig subtil.



Wie so viele andere Bands aus diesem Genre neigen auch die Local Bastards zur Eintönigkeit, aber das ist vielleicht auch ein Attribut des Deutschrocks.



Wer Alben der Onkelz oder anderen Bands im Schrank stehen hat, der wird mit Stumme Schreie glücklich werden. Mein Ding ist das nicht!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Schluss mit lustig 3:28 2 Rückgratlos 2:55 3 Stumme Schreie 3:48 4 Keine Regeln – kein Problem 3:48 5 Auf euch 3:39 6 Terror für den Glauben 3:39 7 Hackedicht ist Pflicht 3:16 8 Wach auf 3:43 9 Was ich will 2:42 10 Hammermörder 4:57 11 Zeit für mich zu gehen 3:32 12 Local Bastards 3:59

Besetzung Michael Herbst: Bass

Julian Stahnke: Gesang, Gitarre

Ronny Pöhner: Gitarre

Tobias Eifert: Schlagzeug