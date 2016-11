Brotherhood Of the Snake Testament

Info Musikrichtung: Thrash Metal



VÖ: 28.10.2016



(Nuclear Blast)



Gesamtspielzeit: 45:40



Internet:



http://www.testamentlegions.com/

Dark Roots Of The Earth war ein tolles Album. Wenn man Testament hier etwas vorwerfen konnte, dann höchstens, dass vielleicht das Tempo etwas gefehlt hat. Eventuell sieht die Band um Frontmann Chuck Billy dies ganz ähnlich, denn das neue Album hat an Geschwindigkeit ziemlich ordentlich zugelegt!



Und dies hat der Band und der Musik gut getan. Testament gehen weniger Groove orientiert zur Sache, dafür regiert ein äußerst flexibles Gaspedal auf Brotherhood Of The Snake. Lyrisch befasst sich die Band mit Verschwörungstheorien, setzt dabei aber nicht den Aluhut auf, sondern versucht hinter die teilweise kruden Theorien zu schauen.



Der Titelsong eröffnet das Album. Anscheinend ist Chuck Billy auch irgendwie in einen Jungbrunnen gefallen. Der Mann klingt so gut, wie schon lange nicht mehr. “The Pale King“ nimmt dann etwas das Tempo heraus. Die Band spielt hier mit dicken Riffs und fetten Melodien und zaubert damit einen recht eingängigen Song aus der Stereoanlage!



“Stronghold“ hat etwas Bedrohliches und setzt dabei auch auf eine gesunde Geschwindigkeit. Das variable “Neptune´s Spear“ ist für mich das Highlight des Albums. Bei diesem Song kommt die hervorragende Arbeit des Gitarrenduos Skolnik und Peterson am besten zum Vorschein!



Brotherhood Of The Snake ist ein tolles Album. Das Level des Vorgängers hält man ohne Probleme, setzt allerdings die Schwerpunkte etwas anders, indem man etwas mehr Tempo gibt!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Brotherhood Of The Snake 4:14 2 The Pale King 4:52 3 Stronghold 4:01 4 Seven Seals 5:39 5 Born In A Rut 5:00 6 Centuries Of Suffering 3:35 7 Neptune's Spear 5:26 8 Black Jack 4:22 9 Canna-Business 3:52 10 The Number Game 4:39

Besetzung Chuck Billy: Vocals

Eric Peterson: Guitars

Alex Skolnick: Guitars

Steve DiGiorgio: Bass

Gene Hoglan: Drums