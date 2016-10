Shoplift Birdy Hunt

Info Musikrichtung: Brit Pop



VÖ: 10.04.2015



(Deaf Rock / Rough Trade )



Gesamtspielzeit: 41:12



Bei einem Titel wie „Snoopy“ denkt man sofort an in Pastell Tönen gehaltene bedruckte Bettwäsche in einem Teenager-Zimmer. Dazu passen auch die in Pink und Gelb gehaltenen Schriftzüge auf dem Cover von Shoplift bestens. Und das, was dann aus den Boxen kommt, bricht mit der Atmosphäre keinen Moment lang.



Netter naiver Brit Pop verbreitet eine leichte Brise, die in gewissen Kontrast zu den tropischen Palmen auf dem Cover steht, aber am Pool muss es ja nicht immer heiß sein.



Wer bei einem Mix aus Oasis, den Cure und The Smiths auf die düsteren Untertöne verzichten kann, ist mit Shoplift bestens bedient. File under Mädchenmusik!



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Snoopy 3:38 2 Over you 3:46 3 Maria 3:22 4 Ocean 4:20 5 Rise 4:43 6 First 3:55 7 Right next to me 3:21 8 Stay 3:49 9 Slow 3:53 10 Around Town 2:45 11 Backseat 3:39