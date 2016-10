Parallel Dreams (Vinyl Re-Release) Loreena McKennitt

Info Musikrichtung: Folk



VÖ: 28.10.2016



(Quinlan Road)



Gesamtspielzeit: 46:07



Internet:



http://www.loreenamckennitt.com/

Seit einiger Zeit werden Loreena McKennits Alben als Vinyl neu veröffentlicht. Nun werden auf einen Schlag die Alben The Mask And The Mirror, An Acient Muse und Parallel Dreams auf den Markt gebracht. McKennitts drittes Album Parallel Dreams ist auch Gegenstand dieser Besprechung.



Parallel Dreams ist mit Sicherheit nicht ihr Vorzeigealbum. Die beiden Vorgängeralben Elemental und To Drive The Cold Winter Away waren beeindruckender. “Parallel Dreams“ ist eher ein Übergangswerk zum nächsten Album, welches das großartige The Vist ist.



Dennoch findet man auf diesem Album zwei Songs, welche zu ihren stärksten überhaupt gehören. Dies sind “Annachie Gordon“ und “Standing Stones“. Die beiden Songs zeigen den Weg McKennitts in der Zukunft deutlich auf, und geben einen Hinweis auf die folgenden sehr guten Folk Rock Alben.



Dem Album liegt ein Download Code bei, somit ist zumindest dafür gesorgt, dass man neben dem feinen 180 Gramm Vinyl die Musik auch digital genießen kann.

A-Seite. Ein Blatt mit den Texten liegt ebenfalls bei! Das 180 Gramm Vinyl ist auf 5.000 Exemplare limitiert!



Rainer Janaschke

Trackliste A-Seite

Samain Night 4:32

Moon Cradle 4:30

Huron ' Beltane' Fire Dance 4:22

Annachie Gordon 8:25



B-Seite

Standing Stones 6:59

Dickens' Dublin (The Palace) 4:43

Breaking The Silence 6:26

Ancient Pines 6:10



Besetzung Loreena McKennitt: Text und Musik