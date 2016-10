An Ancient Muse (Vinyl Re-Release) Loreena McKennitt

Info Musikrichtung: Folf



VÖ: 28.10.2016



(Quinlan Road)



Gesamtspielzeit: 54:41



Internet:



http://www.loreenamckennitt.com/

Seit einiger Zeit werden Loreena McKennits Alben als Vinyl neu veröffentlicht. Nun werden auf einen Schlag die Alben The Mask And The Mirror, An Acient Muse und Parallel Dreams auf den Markt gebracht. McKennitts siebtes Album An Acient Muse ist auch Gegenstand dieser Besprechung.



An Ancient Muse ist die Vertonung einer Reise, welche die Musikerin mit der zerbrechlichen Stimme in Länder wie die Türkei und China führte. Für mich ist dieses Album eines der beeindruckendsten Werke von McKennitt. Neben den keltischen Einflüssen tauchen nun auch orientalische Element in den Songs auf. “The Gates Of Istanbul“ ist ein wunderbares Beispiel für den erweiterten Horizont vom McKennitts Musik.



Manchmal erinnert sie sich auch an ihre eigene musikalische Vergangenheit, inbesondere, wenn man sich einmal durch das überlange “Beneath A Phrygian Sky“ hört.



Zum Vinyl wird ein Downloadcode mitgeliefert, sehr angenehm, so kann man sich die Musik auch für Unterwegs auf das Smartphone werfen! Das 180 Gramm Vinyl ist auf 10.000 Exemplare limitiert!



Empfehlung!



Rainer Janaschke

Trackliste A-Seite

Incantation 2:54

The Gates Of Istanbul 7:00

Caravanserai 7:35

The English Ladye And the Knight 6:48



B-Seite

Kecheritomene 6:35

Penelope`s Song 4:21

Sacred Sabbath 4:00

Beneath A Phrygian Sky 9:28

Never Ending Road 6:00



Besetzung Loreena McKennitt