The Mask And The Mirror (Vinyl Re-Release) Loreena McKennitt

Info Musikrichtung: Folk



VÖ: 28.10.2016



(Quinlan Road)



Gesamtspielzeit: 48:42



Internet:



http://www.loreenamckennitt.com/

Seit einiger Zeit werden Loreena McKennits Alben als Vinyl neu veröffentlicht. Nun werden auf einen Schlag die Alben The Mask And The Mirror, An Acient Muse und Parallel Dreams auf den Markt gebracht. McKennitts fünftes Album The Mask And The Mirror ist auch Gegenstand dieser Besprechung.



The Mask And The Mirror war das erste Album welches ich von Loreena McKennitt zu hören bekommen habe. Insbesondere das Lied “The Bonny Swans“ nimmt mich immer noch gefangen. Der Song, wie auch das ganze Album, haben sich über die Zeit zum Trademark entwickelt. Auf diesem Album hat McKennitt die kelitschen Elemente mit Chören vermischt, dazu tauchen immer wieder wunderbare Gitarrenmelodien auf, welche sich im Kopf festsetzten.



The Mask And The Mirror ist auch das vielseitigste Album der Sängerin. Melancholie, Fröhlichkeit und traurige Momente sind hier zu finden.



Im Gegensatz zu den anderen Vinylveröffentlichungen liegt hier kein Downloadcode bei, und die Anzahl ist auch nicht limitiert!



Rainer Janaschke

Trackliste A-Seite

The Mystic`s Dream 3:40

The Bonny Swans 7:22

ThThe Dark Night Of The Soul 6:44

Marrakesh Night Market 6:30



B-Seite

Full Circle 5:57

Santiago 5:57

Cé Hé Mise Le Ulaingt?/ The Two Trees 9:09

Prospero`s Speech 3:23

Besetzung Loreena McKennitt: Text und Musik