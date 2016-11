Visions Of Europe (Re-Release) Stratovarius

Info Musikrichtung: Power Metal



VÖ: 21.10.2016



(Edel Germany / earMUSIC )



Gesamtspielzeit: 98:36



Internet:



http://www.stratovarius.com/

Auch das Livealbum Visions Of Europe der Finnen Stratovarius wird vom Plattenlabel entstaubt. Erschienen ist das Doppelalbum ursprünglich 1998. Leider hat man hier wohl kein Bonusmaterial mehr aufgetrieben um die Veröffentlichung etwas interessanter zu machen. Lediglich das Cover wurde verändert und das Booklet ein wenig aufgehübscht.



Auch beim Sound gibt es keine Änderungen.



Wirklich interessant ist das Re-Release dann auch nur für die Stratovarius Fans, welche dieses klasse Livealbum noch nicht im Schrank stehen haben.



Wer es noch nicht hat, der bekommt hier die Möglichkeit ein toll produziertes, bombastisch klingendes Live Album zu bekommen, welches einen Großteil des tollen 90er Jahre Stratovarius Songmaterials abdeckt!



Das was der Stratovarius Fan hören möchte ist auf Visions Of Europe vertreten! “Forever Free“, “The Kiss Of Judas“, “Forever“ und “Black Diamond“. Die Songauswahl ist klasse.



Ob des nicht vorhandenen Zusatzmaterials ist diese Neuveröffentlichung allerdings nur begrenzt interessant!



Trackliste CD 1:

1. Intro

2. Forever Free

3. The Kiss Of Judas

4. Father Time

5. Distant Skies

6. Season Of Change

7. Speed Of Light

8. Twilight Symphony

9. Holy Solos



CD 2:

1. Visions

2. Will The Sun Rise

3. Forever

4. Black Diamond

5. Against The Wind

6. Paradise

7. Legions



Besetzung Timo Kotipelto: Gesang

Timo Tolkki: Gitarre

Jari Kainulainen: Bass

Jens Johansson: Keybords

Jörg Michael: Schlagzeug