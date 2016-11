Erstmalig wurde Destiny im Jahr 1999 veröffentlich. Im Zuge der Stratovarius Neuveröffentlichungen wird auch dieses Album mit reichlich Zusatzmaterial wieder neu aufgelegt. Destiny ist eines der besten Alben der Finnen und mit Jörg Michael an der Schießbude und Jens Johansson an den Keyboards ist hier vielleicht auch das beste Line-Up der Band am Werk.



Mit dem Titeltrack wird das Album direkt mal standesgemäß eröffnet. Schnell, bombastisch und megaeingängig. Klasse und quasi die europäische Blaupause für melodischen Power Metal der 90er Jahre. Mit “S.O.S“, “4000 Rainy Nights“, “Rebel“ und “No Turning Back“ sind weitere Hochkaräter auf Destiny zu finden. Egal ob Ballade oder schnell und hart. Hier passt jede Note, jeder Akkord.



Das ursprünglich Album enthielt neun Songs, mit “Cold Winter Nights“, “Dream With Me“ und dem Scorpions Cover “Blackout“ gibt es hier ein paar Bonustracks, welche damals nur als Beigaben auf verschiedenen Kontinenten verfügbar waren.



Besonders interessant ist die zweite CD, hier wird ein Livemitschnitt mitgeliefert, welcher sehr gut zeigt, wie gut die Band zum damaligen Zeitpunkt eingespielt gewesen ist. Hier gibt es dann noch Ohrenschmeichler wie “Kiss Of Judas“, “Distant Skies“ und “Anthem Of The World“ zu bestaunen!



Die Destiny Neuauflage ist einer diesen selten Fälle, wo sich der Kauf eines Re-Release wirklich lohnt!



Rainer Janaschke

Trackliste

CD 1:

01. Destiny

02. SOS

03. No Turning Back

04. 4000 Rainy Nights

05. Rebel

06. Years Go By

07. Playing With Fire

08. Venus In The Morning

09. Anthem Of The World

10. Cold Winter Nights

11. Dream With Me

12. Blackout



CD 2:

01. Destiny

02. Paradise

03. Speed Of Light

04. SOS

05. Anthem Of The World

06. Forever Free

07. Black Diamond

08. The Kiss Of Judas

09. Distand Skies

10. Forever