In Symphony Albert Hammond

Der am 18.Mai 1944 geborene Albert Hammond soll auf über 360 Millionen verkaufter Tonträger zurückblicken können. Allerdings wird er selbst mit seinen Soloplatten meist auf einen Song reduziert: "It Never Rains In Southern California".

Doch bereits vor diesem Riesenhit war er, nachdem er 1960 eine erste eigene Band gründete, kompositorisch aktiv, zunächst zusammen mit Mike Hazlewood, und zwar äußerte sich das in Hits von Leapy Lee (“Little Arrows“), The Pipkins (“Gimme Dat Ding“), Joe Dolan (“Make Me An Island“) und einigen anderen Songs. Nach dem Umzug nach Kalifornien kam dann der große Hit, “It Never Rains In Southern California“. Diese Aussage trifft dabei gar nicht zu, denn tatsächlich heißt es:



Seems it never rains in Southern California,

Seems I've often heard that kind of talk before,

It never rains in California,

But, girl, don't they warn ya,

It pours, man, it pours



Klar, es kann nicht überall und immer Sonnenschein sein, und so pausierte der Künstler auch eine lange Weile, zumindest, was Liveauftritte betraf, im Besonderen. Nach gut vierzig Jahren Pause startete er wieder und gleich mit dem Ergebnis seines ersten Live-Albums überhaupt. Und so brachte ihn “Songbook 2013, Live In Wilhelmshaven“ wieder zurück auf die Bühne und in aller Munde.

Und so tourt er noch heute, sogar mit einem ganzen Symphonieorchester, jenem aus Leipzig.

Doch dieses ist bei des Musikers aktueller Studioplatte nicht anwesend gewesen, sondern es war Musikern aus London vorbehalten, die üppige Atmosphäre der neuen Einspielungen zu gestalten und alte ausgewählte Songs in neuem Licht erstrahlen zu lassen. Ja, es ist insofern ein Greatest-Hits-Album in anderem Gewand. Am besten klappt dieses Zusammenspiel mit den Streichern bei den langsamen Titeln, wie zum Beispiel “When I Need You“. So wirken diese Songs natürlich noch einen Tick romantischer, während die schnelleren und mit Rockelementen versehenen mitunter nun recht wuchtig klingen, denn das Orchester spielt doch recht zupackend und energisch.



Zwei spanischsprachige Songs runden das Bild ab, “Alejete“ ist die spanische Version von “Just Walk Away“ (einst für Celine Dion geschrieben) und die mexikanische Liedkomposition “Estrellita“, die für Hammond eine besondere Bedeutung hat, denn sein Onkel habe ihn, als er acht Jahre alt war und diesen Song sang, aufgenommen und auf eine Schellackplatte gepresst. Nun hat man diese Aufnahme verwendet und hört den achtjährigen Albert mit dem zweiundsiebzigjährigen im Duett.

Interessieren würde mich nun noch, ob weitere Songs zur Veröffentlichung vorgesehen waren, denn laut Line-up spielt Rob Mathes die akustische Gitarre auf “99 Miles From L.A.“, einem Song, der sich auf dieser Platte gar nicht befindet!





Wolfgang Giese

Trackliste 1 It Never Rains In Southern California (Albert Hammond, Mike Hazlewood)

2 I‘m A Train (Albert Hammond, Mike Hazlewood)

3 When I Need You (Albert Hammond, Carole Bayer Sager) Melodies Inc

4 Give A Little Love (Albert Hammond, Diane Eve Warren)

5 Alejate (Albert Hammond, Marthi Sharron – Translation in Spanish Claudia Brant)

6 To All The Girls I‘ve Loved Before (Albert Hammond, Hal David)

7 Estrellita (Manuell Ponse) public domain

8 When You Tell Me That You Love Me / One Moment In Time – Medley (Albert Hammond, John Bettis)

9 Nothing‘s Gonna Stop Us Now (Albert Hammond, Diane Eve Warren)

10 Don’t Turn Around (Albert Hammond, Diane Eve Warren)

11 The Free Electric Band (Albert Hammond, Mike Hazlewood)

12 The Air That I Breath (Albert Hammond, Mike Hazlewood)



Besetzung Albert Hammond (vocals)

Ben Butler (electric and acoustic guitars)

Rob Mathes (acoustic piano, B-3, acoustic guitar - #2)

Zev Katz (electric and acoustic basses)

Shawn Pelton (drums)

Joe Bonadio (drums and percussion)

Vaneese Thomas (background vocals)

Curtis King (background vocals)

Fonzi Thornton (background vocals)

Catherine Russell (background vocals)

Tawatha Agee (background vocals)

Sharon Bryant (background vocals)

The London Session Orchestra

The London Voices

The Trinity School Croydon Boys Choir