Live at german Television; The Musikladen Concert 1981 The Tubes

Info Musikrichtung: New Wave



VÖ: 02.09.2016 (1981)



(Sireena / Broken Silence)



Gesamtspielzeit: 79:34



Natürlich habe ich Anfang der 80er schon fleißig Musik gehört und auch an wavigen Sounds meine Freude gehabt, aber die Tubes sind damals (fast) spurlos an mir vorüber gegangen. Zwei Ausnahmen: Zum einen hatten sie bei zwei oder drei Titeln des Electric Light Orchestra / Olivia Newton-John – Soundtracks Xanadu (den ich mal wieder auflegen sollte) mitgewirkt; vor allem aber stammte von ihnen „White Punks on Dope“, das Nina Hagen auf ihrem Debüt in das fantastische „TV Glotzer“ verwandelt hatte. Auf die Tubes-Spur gesetzt hat mich beides allerdings nicht.



Nach mehrfacher Einfuhr dieses 81er TV-Mitschnitts wundert mich das nicht. Es bleibt bei mir nichts hängen. Blasse banale Wave Musik, die The Police wahrscheinlich nicht mal im Proberaum geduldet hätten, mit einer oft nervig dünnen Stimme, die die gelegentlichen rockigen Ansätze konterkariert. Dass dann auch noch „White Punks on Dope“ in der Setlist fehlt, macht die Sache noch enttäuschender.



Das Konzert ist auch in einer DVD-Version erschienen, die wahrscheinlich mehr Sinn macht. Die Fotos und die knappen Liner Notes im CD-Digipack lassen erahnen, dass die Tubes wohl mehr Rocktheater als Rockband gewesen sind.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Ouverture 5:28 2 A Matter of Pride 3:45 3 TV is King 3:27 4 Think about me 4:38 5 Talk to ya later 4:41 6 Sports Fans 5:48 7 Amnesia 5:16 8 Mr. Hate 4:43 9 Attack of the fifty Foot Woman 4:17 10 Smoke 1:55 11 Mondo Bondage 3:17 12 Don't want to wait anymore 4:53 13 Power Tools 4:10 14 Business Dance 4:47 15 Don't slow down 3:41 16 Sushi Girl 4:35 17 Tubes World Tour 5:03 18 Let's make some Noise 4:55

Besetzung Fee Waybill (Lead Voc)

Rick Anderson (B, Voc)

Bill Spooner (Git, Voc)

Roger Steen (Git, Voc)

Prairie Prince (Dr, Perc)

Vince Welnick (Keys, Voc)

Michael Cotton (Keys)



Gäste:

Re Styles (Back Voc)

Cheryl Hangland (Back Voc)

Cynthia Rhodes (Back Voc)