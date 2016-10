The Life of A Man - Essential Edition Joe Cocker

Er starb vor knapp zweieinhalb Jahren, am 22.. Dezember 2014 im Alter von 70 Jahren, und ist wohl unvergessen: Joe Cocker hat uns 22 Studioalben, 10 Livealben und mindestens 9 Best-Of-Zusammenstellungen hinterlassen. Die letzte hieß The Life of A Man - The Ultimate Hits 1968 – 2013 und erschien posthum im November 2015 als Doppel-CD. 45 Jahre wurden hier auf zwei CDs kondensiert, was einige als zu wenig kritisierten und wohl lieber mindestens ein 3-CD-Set gesehen hätten. Ich fand es in Ordnung und eigentlich angemessen, wer denn wirklich alles haben will, muss halt zur Not 22 Alben kaufen...



Sony dampft diese Veröffentlichung ein knappes Jahr später noch weiter auf eine 1-CD-Version ein, obwohl man die 2-CD-Version für bequeme 13 Euro haben kann. Warum wollte mir zunächst nicht so richtig in den Kopf. War für manchen Käufer auf der Ursprungsversion wirklich zu viel Füllmaterial drauf? Egal, natürlich ist die CD trotzdem empfehlenswert, zumindest für den, der weder eine bisherige Zusammenstellung noch die 22 Studioalben im Schrank stehen hat. Und wer eben wirklich nur eine reine Best-Of auf einer einzelnen CD mit den Hits haben will, die man aus dem Radio kennt, ist The Life of A Man - Essential Edition wohl doch eine gute Wahl, zumal man die CD mit über 75 Minuten Spielzeit wirklich randvoll befüllt hat.



Zur Musik muss man wohl nicht viel sagen, die Trackliste spricht für sich und zeigt auch die Hitdichte der Karriere von Joe Cocker . Das Booklet kann sich ebenfalls sehen lassen, es gibt ein paar alte Fotos und einleitende Worte von Vic Cocker, dem Bruder von Joe.



Fazit: es gibt wohl definitiv lieblosere Zusammenstellungen, daher hat diese durchaus ihre Existenzberechtigung und darf empfohlen werden. Wer mehr will, hat schließlich durchaus Alternativen. Und: The Life of A Man - Essential Edition gibt es auch als Vinyl-Doppel-LP.

Jürgen Weber

Trackliste 1 With a Little Help from My Friends 2 Up Where We Belong 3 Many Rivers to Cross 4 You Are So Beautiful 5 You Can Leave Your Hat On 6 Delta Lady 7 The Letter (Live) 8 Cry Me a River (Live) 9 Unchain My Heart 10 Woman to Woman 11 The Simple Things 12 Summer in the City 13 Fire It Up 14 Feelin' Alright 15 Come Together 16 When the Night Comes 17 I Come in Peace 18 Performance