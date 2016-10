Bei American Football handelt es sich um eine Band aus Illinois. Sie wird dem Genre Indie-Rock zugeordnet. Gleichzeitig las ich in diesem Zusammenhang den Begriff „Emo“.

Haben wir endlich wieder eine Untersparte einer Sparte? Nun, dieser „Stil“ soll sich aus dem Punk entwickelt haben, später einmündend in den Bereich Indie-Rock und Pop, mittlerweile auch in den Mainstream. Seinerzeit wurde es auch “Emotional Hardcore“ genannt. Also eigentlich nichts Neues. Letztlich gibt es sicher eine Menge Deutungen und Hintergründe, so dass ich ganz einfach dabei belasse, dass möglicherweise auch ein stark emotionaler Ausdruck für die Entstehung dieser Musik entscheidend war.



Die Band entstand in den Neunzigern, als sich die Formation “The One Up Downstairs“ splittete, und Mike Kinsella und Steve Lamos zusammen mit Steve Holmes >American Football gründeten, und 1998 eine EP und 1999 ihre erste Langspielplatte veröffentlichten. Gleichzeitig trennte man sich damals auch schon wieder, bis die Band erstmals 2014 erneut in Originalbesetzung zusammenkam, zusätzlich mit Nate Kinsella.



Ja, und nun nach langer Zeit die neue Platte, mit dem gleichen Albumtitel wie das Debüt.

Und emotional behaftet ist die Musik auf jeden Fall, denn gleich mit dem Auftaktsong schallen mir sehr harmonische und irgendwie wohltuende Klänge entgegen. Dieses betrifft sowohl den ruhig gehaltenen Gesang als auch die instrumentale Ausrichtung, wobei besonders die subtilen Gitarrenlinien zweiter Gitarristen dahingehend positiv auffallen, dass sie sich miteinander zu einem zarten Gerüst verflechten.

Kleine Gimmicks, wie der plötzlich stoppende Rhythmus auf “My Instincts Are the Enemy“ würzen die Musik und verleihen ihr auf dem Grundgerüst des Alternative Rock letztlich im Gesamtbild das Prädikats gelungener Popmusik mit kleinen Ecken und Kanten.



Wolfgang Giese

Trackliste

1 Where Are We Now? (4:44)

2 My Instincts Are the Enemy (4:49)

3 Home Is Where the Haunt Is (3:26)

4 Born to Lose (4:54)

5 I've Been So Lost for So Long (4:36)

6 Give Me the Gun (3:24)

7 I Need a Drink (Or Two or Three) (4:58)

8 Desire Gets in the Way (3:28)

9 Everyone Is Dressed Up (3:39)