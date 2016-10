We Are The Ones Dee Snider

Info Musikrichtung: Hard Rock



VÖ: 21.10.2016



(Metalville)



Gesamtspielzeit: 36:34



Internet:



http://www.deesnider.com

Twisted Sister dürften nun leider endgültig zu Grabe getragen worden sein, natürlich kann man aber einen Menschen wie Dee Snider nicht komplett in Rente schicken. Mit We Are The Ones veröffentlicht Snider ein Soloalbum. We Are The Ones ist nicht der erste Alleingang von Snider bereits im Jahr 2000 veröffentlichte er das Album Never Let The Bastards Wear You Down.



We Are The Ones unterscheidet sich deutlich von den Twisted Sister Alben. Was auch kein Wunder ist, ist das letzte reguläre Album, Love Is For Suckers der verdrehten Schwestern 1987 erschienen. Die Neuveröffentlichungen und Weihnachtsalben zähle ich jetzt mal nicht mit.



Aufgrund der prägnanten Stimme kann man natürlich die Verbindung zu seiner alten Band nicht komplett kappen. “We Are The Ones“ ist ein recht harter Einstieg in das Albums. Snider zeigt hier, dass er auch punkige Elemente in seinen Songs verarbeiten kann. “Over Again“ klingt dann komplett anders. Der Song ist sehr eingängig und lädt mit seinem oho-oho Chören schnell zum Mitsingen ein.



“Close To You“ überrascht mit elektronischen Spielereien. Ganz nett, aber der Song überzeugt mich nicht wirklich. “Rule The World“ ist eine Stadionrock Nummer, welche schnell im Gehör hängen bleibt.



So ganz von den Twisted Sisters kann sich Snider dann doch nicht lösen. “We´re Not Gonna Take It“ wird hier nur mit Pianobegleitung vorgetragen. Klingt überraschenderweise ziemlich cool! “Crazy For Nothing“ rockt dann wieder ordentlich.



“Head Like A Hole“ ist eine Coverversion des Nine Inch Nails Songs. Auch hier macht Dee Snider eine gute Figur!



Bei “Superhero“ hat Snider dann wohl den Drumcomputer rausgekramt und spielt wieder mit Elektrosounds. Da kann ich mich nicht wirklich mit anfreunden!



We Are The Ones ist ein mutiges Album. Snider zeigt sich vielseitiger als erwartet!

Rainer Janaschke

Trackliste 1 We Are The Ones 2:52 2 Over Again 3:22 3 Close To You 3:49 4 Rule The World 3:25 5 We're Not Gonna Take It 3:52 6 Crazy For Nothing 3:37 7 Believe 3:33 8 Head Like A Hole 4:57 9 Superhero 2:44 10 So What 4:23

Besetzung Dee Snider: Vocals