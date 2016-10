Eternal An Autumn For Crippled Children

Info Musikrichtung: Post-Rock, Post Black/Dark Metal



VÖ: 17.10.2016



(Wickerman Recordings)



Gesamtspielzeit: 44:35



Internet:



https://www.facebook.com/aafcc2009

http://anautumnforcrippledchildren.bandcamp.com

Wahnsinn, wie produktiv die holländischen Blackgazer An Autumn For Crippled Children sind. Kein Jahr scheint ohne eine Veröffentlichung des mysteriösen Trios zu vergehen. Jetzt stehen sie mit ihrem sechsten Album Eternal wieder auf der Matte.



Ihren Sound hat die Band schon länger gefunden und stilistisch ist auch dieser Rundling natürlich kein Ausreißer. Eine Kombination aus Black Metal und Postrock spielen mittlerweile viele Bands. Doch AAFCC klingen mit ihrer Mischung hieraus relativ eigen. Rein musikalisch ist Eternal das regelrecht „softeste“ Album der Truppe. Weiche, harmonische Klangflächen mit klaren Gitarrensounds und Synthesizer-Tönen bestimmen das Bild. Atmosphärisch und harmonisch wird Hörer in flauschige Wolken gehüllt.



Wäre da nicht der harsche Keifgesang und die immer wieder im Hintergrund schallenden, die Musik mächtig antreibenden Tremolo-Riffs, welche die Black-Metal-Vergangenheit der Band klar zum Vorschein bringen, man könnte es glatt mit Mono oder Sigur Rós vergleichen. Doch so wohnt auch dem beruhigensten Ton noch ein Abgrund inne. Denn textlich haben wir es nach wie vor mit einer tödlichen Mixtur aus Verfall, Verlust und einem Duft von Tod zu tun. Der Teufel steckt also eindeutig im Detail. Das muss man schon mögen. Denn nicht selten reißt einen der Gesang aus den Träumen.



So sitzen An Autumn For Crippled Children eben zwischen den Stühlen. Für Postrock-Fans zu düster und wild, für Black-Metaller nicht dunkel genug. Aber genau diese Diskrepanz ist das was an dieser Band so fasziniert. Sie hat ihre eigene musikalische Welt erschaffen.



Abermals ein feines Album!

Mario Karl

Trackliste 1 Eternal Youth 4:28 2 I Will Never Let You Die 4:12 3 On Fire 4:20 4 Farewell 3:59 5 This Small Space You Occupied Is So Empty Now 4:52 6 You Have Been in the Shadows for So Long 5:03 7 Days of Sleep 4:54 8 Swallowed by Night's Despair 3:26 9 Cloud Mood 4:30 10 Matters of the Heart 4:51

Besetzung MXM (Vocals, Guitar, Keyboards)

TXT (Bass, Keyboards)

CXC (Drums)