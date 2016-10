Lunch Audience

Info Musikrichtung: Beat / Folk-Prog



VÖ: 25.05.2015 (1972)



(Esoteric / Cherry Red / Rough Trade)



Gesamtspielzeit: 45:51



Audience stecken mit dieser Scheibe noch ziemlich tief im Beat der 60er und haben den progressiven Aufbruch der 70er noch kaum verinnerlicht. Starke Folk Anteile holen die Scheibe oft fast in den Songwriter Bereich hinein.



Für Prog Freunde dürfte das Album so recht wenig Anreize bieten. Am stärksten sind die Mannen um Keith Gemmell, der das Erscheinen der Band durch seine diversen Blasinstrumente immer wieder entscheidend prägt, vor allem dann, wenn sie sich konsequent in das damals vorherige Jahrzehnt zurückfallen lassen.



Der melodische Rock‘n’Roll „Seven Sore Briúises“, der Fun Beat von „Barracuds Dan“, einer echten Stimmungskanone, die fröhliche Schunkelnummer „Party Games“ mit dominierendem Akkordeon und der tolle Rock’n’Roll „Trombone Gulch“ mit seinen dreckigen Bläsern sind denn auch die Highlights dieses Albums.



Der Re-Release kommt Esoteric typisch mit Bonustracks und ausführlichen Linernotes.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Stand by the Door 3:57 2 Seven Sore Bruises 2:41 3 Hula Girl 2:41 4 Ain't the Man you need 3:23 5 In Accord 4:56 6 Barracuda Dan 2:23 7 Thunder and Lightnin' 3:38 8 Party Games 3:21 9 Trombone Gulch 2:42 10 Buy me an Island 5:14 11 Grief and Disbelief (Bonus Track) 4:09 12 Hard cruel World (Bonus Track) 3:38 13 Elixir of Youth (Bonus Track) 3:20

Besetzung Keith Gemmell (Sax, Klarinette, Flöte)

Howard Werth (Git, Voc)

Trevor Williams (B, Akkordeon, Voc)

Tony Connor (Dr, Perc)



Gäste:

Bobby Keys (Sax)

Jim Price (Trompete, Posaune)

Nick Judd (Piano)