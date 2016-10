Berlin Jimmy Martin

Info Musikrichtung: AOR / Pop



VÖ: 21.10.2016



(Fastball / Soulfood)



Gesamtspielzeit: 51:33



Internet:



http://www.jimmymartin.de

Manchmal ist Spontanität ja eine ganz schöne Sache. Mein schnelles „Berlin übernimmt“ auf dem virtuellen Redaktionsflur, gleich nachdem Marcel die CD mit eben jenem Namen angeboten hat, hätte ich mir aber vielleicht besser noch mal überlegen sollen.



Mit Berlin habe ich mir eine knappe Stunde lustlos tot produzierten Schlager-Pop eingefangen. Man höre sich nur einmal die grauenhaft programmierten Drums der Single Version von „Love somebody“ an, den furchtbaren Schlager-Disco-Stampf-Rhythmus von „Superhero“ oder die klebrige Schnulze „Love don’t live here anymore“.



Sieben der 15 Stücke auf Berlin sind Coverversionen von 2(!) Rock-Klassikern. Vier Mal erklingt „My Sharona“ von The Knack und drei Mal Rick Springfields „Love somebody“. Dabei gelingt es Jimmy Martin „My Sharona“ völlig zu zerstören. Bei „Love somebody“ schafft er das zwar überwiegend auch, aber die Radio Dance-Version wehrt sich halbwegs erfolgreich gegen die Vergewaltigung und wird so zur „stärksten“ Nummer des Albums.



Warum alles so in die Hose geht, versteht man, wenn man sich mit der Vergangenheit von Jimmy Martin beschäftigt. 1993 hat er sich als eine Hälfte des Duos Modern Times für Luxemburg am Eurovision Song Contest beteiligt. Hören wollte das dort offenkundig so gut wie niemand. Einen Punkt gab es aus Slowenien. Malta fiel mit 10 Punkten völlig aus dem Rahmen. Der Rest Europas vergab unisono 0 Punkte.



Durch die Anleihen bei den beiden Klassikern ist das Niveau dieses Jimmy Martin Solo-Albums, das übrigens wohl so etwas wie ein Best of Album ist, wahrscheinlich etwas höher, als das der Modern Times. Dennoch sollte ihm zu Recht das Schicksal bevorstehen, das die meisten ESC-„Stars“ ereilt. Sie werden ganz ganz schnell wieder vergessen.



Denn alles was hier überhaupt Erinnerungswert hat und der CD zumindest ein paar Punkte einbringt, wird von den gecoverten Songs eingebracht und ist nicht das Verdienst von Herrn Martin.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 My Sharona (feat. Tony Corleone) 2:42 2 Live your Dream 3:51 3 Love somebody (Single Version feat. Rick Springfield) 3:16 4 Born to run 3:23 5 Love don't live here anymore (Single Version) 3:24 6 Superhero (Single Version) 3:49 7 I wish you here tonight (Duet with Robin Beck) 4:17 8 Break free 3:06 9 My Sharona (Extended Club Mix feat. Tony Corleone) 4:16 10 My Sharona (Short Club Mix feat. Tony Corleone) 2:26 11 My Sharona (Remix Version) 2:42 12 Love somebody (Radio Dance feat. Rick Springfield) 3:31 13 Love somebody (Extended Rock Mix feat. Rick Springfield) 4:09 14 Love don't live here anymore (Acoustic Version) 3:31 15 Superhero (Rock Mix) 3:27