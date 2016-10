Like An Arrow Blackberry Smoke

Info Musikrichtung: Rock, Folk



VÖ: 14.10.2016



(Earache / Warner)



Gesamtspielzeit: 48:54



Internet:



http://www.facebook.com/BlackberrySmoke/

Grade in Hardcore-Fankreise war die Kritik am letzten Album von Blackberry Smoke recht deutlich. Holding All The Roses war für viele alte Fans der Band deutlich zu Hard Rock orientiert. Eine Kritik, die ich weder damals noch heute nachvollziehen kann. Die Band hatte lediglich ein paar Kohlen mehr in den Ofen geschmissen und ging mit deutlich mehr Energie als zuvor ihre Arbeit an. Das Album verkaufte sich dennoch, oder grade deswegen (?) prächtig.



Die Fans der ersten Alben können sich nun wieder etwas abkühlen. Blackberry Smoke haben ein wenig Dampf aus ihrem Sound genommen. Dabei haben sie das Kunststück vollbracht nicht weniger interessant zu klingen. Will heißen, Blackberry Smoke haben den Southern Rock wieder in die erste Reihe gestellt, mischen ein wenig Blues und Folk mit rein, und fertig ist das neue Album Like An Arrow.



“Waiting For The Thunder“ eröffnet das Album dann aber zunächst mal ordentlich krachend. Fette Riffs, dicker Groove und ein klasse Sound. Endlich mal wieder ein Album welchem die musikalische Dynamik nicht wegproduziert worden ist. “Let It Burn“ lässt dann unterschwellig den Südstaaten Honky Tonk Sound aufblitzen, bevor Blackberry Smoke mit “The Good Life“ erstmalig auf Like An Arrow ruhigere Töne anschlagen und ihre Folk Wurzeln zeigen. Mit den drei Songs ist der Einstieg in das Album absolut gelungen.



Die ruhige Schiene behält die Band dann erstmal bei. Das wird die Southern Rock Fans freuen, bei Songs wie “What Comes Naturally“, “Running Through Time“ und “Ain´t Gonna Wait“ dürfte dieser Zielgruppe das Herz aufgehen. Und das zurecht!



Ich selber mag es gerne etwas knackiger. Die ruhigen Songs werden durch rockigeres Material immer wieder aufgelockert. Etwas deftigere Lieder wie “Like An Arrow“ oder “Workin´ For A Man“ werden geschickt platziert!



Blackberry Smoke bedienen mit Like An Arrow die Anhänger der frühen Alben, sowie auch die Fans des letzten etwas rockigeren Albums.



Also, alles gut in den Süd-Staaten!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Waiting For The Thunder 4:07 2 Let It Burn 2:57 3 The Good Life 3:59 4 What Comes Naturally 4:21 5 Running Through Time 4:45 6 Like An Arrow 4:25 7 Ought To Know 4:17 8 Sunrise In Texas 4:36 9 Ain’t Gonna Wait 3:39 10 Workin‘ For A Workin‘ Man 3:00 11 Believe You Me 3:00 12 Free On The Wing (feat. Gregg Allman) 5:48

Besetzung Charlie Starr: Lead Vocals, Guitar

Richard Turner: Bass, Vocals

Brit Turner: Lead Drums

Paul Jackson: Guitar, Vocals

Brandon Still: Keyboard