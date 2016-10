Unplugged 1994 Eagles

VÖ: 21.10.2016



Gesamtspielzeit: 131:00



http://www.eagles.com/

http://www.in-akustik.de/de/



Die amerikanische Band Eagles vorzustellen, hieße ja wohl „Eulen nach Athen zu tragen“, oder in diesem Falle Adler?

Die 1971 gegründete Band hatte einige Besetzungswechsel im Laufe der Zeit, und bei diesem Liveauftritt aus dem Jahre 1994, das war das Jahr der Wiedervereinigung nach der Auflösung im Jahr 1980, wirkten noch 2 Originalmitglieder mit, Glen Frey und Don Henley.

Die Gruppe hatte im Laufe der Zeit sicher verschiedene Liebhaber, für die Einen war/ist es die Band der Anfangszeit, die ausschließlich in Frage kam/kommt, für die Anderen personifiziert sich die Band mit dem Hit “Hotel California“.



Nun, bei diesem Auftritt vom 25.April 1994 in den Warner Bros. Studios, Burbank, California spielten die fünf Adler Musik aus dem ganzen Zeitraum des Bestehens, und so stehen solche wunderschöne frühe Songs wie “Peaceful Easy Feeling“ neben solchen aus dem Comeback-Album “Hell Freezes Over“ (“Get Over It“). Der Untertitel zur Platte lautet The Second Night, eine Veröffentlichung eines ersten Konzerts am 24.April 1994 erfolgte mit der oben genannten Platte “Hell Freezes Over“.

Nun, ganz so “unplugged“ ist es nicht, denn gelegentlich kommt auch eine elektrisch verstärkte Gitarre ins Spiel.



Bestechend sind nach wie vor die Vokalharmonien, und wenn dann die ganz frühen Songs gespielt werden, dann scheinen Büschel durch eine imaginäre Wüstenlandschaft zu wehen, Einsamkeit, Schönheit, Wehmut und Heimweh fühlt man dann.

Als nicht ganz so gelungen empfinde ich die Songs, die Joe Walsh geschrieben/mitkomponiert hat und auch gesanglich vorträgt. Sehr spannend geriet die lange Einleitung mit der akustischen Gitarre zu “Hotel California“, bevor sich die Melodie entpuppt und etabliert und auch die Zuhörer den Song erkennen.



Sehr gut ist die Klangqualität, so dass diese Doppel-CD ein schönes Bild ergibt in der Darstellung der Band jener Tage, immer noch spielfreudig und perfekt im Umgang mit den Songs ihrer Karriere. Und mit einem ihrer wohl schönsten Stücke werden wir verabschiedet: “Desperado“.

Diese Platte erschien übrigens schon einmal unter diesem Titel: “MTV Unplugged, Second Night, Warner Bros. Studios, Burbank, Ca. April 28, 1994 (Remastered) [Live On TV Broadcasting]“



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Disc One: 2 1 Peaceful Easy Feeling [Tempchin] (6:11) 3 2 Best Of My Love [Frey/Henley/Souther](5:39) 4 3 Tequila Sunrise [Frey/Henley] (3:45) 5 4 Help Me Thru The Night [Walsh](4:48) 6 5 The Heart Of The Matter [Campbell/Henley/Souther](6:38) 7 6 Love Will Keep Us Alive [Capaldi/Carrack/Vale] (5:42) 8 7 Learn To Be Still [Henley/Lynch] (5:01) 9 8 Hotel California [Felder/Frey/Henley](7:21) 10 9 Wasted Time [Frey/Henley](5:24) 11 10 Wasted Time (Reprise) [Frey/Henley](1:30) 12 11 Lover's Moon [Frey/Tempchin](4:03) 13 12 Pretty Maids All In A Row [Vitale/Walsh] (4:39) 14 15 16 Disc Two: 17 1 I Can't Tell You Why [Frey/Henley/Schmit](7:26) 18 2 The Girl From Yesterday [Frey/Tempchin](5:44) 19 3 New York Minute [Henley/Kortchmar/Winding](8:15) 20 4 The Last Resort [Frey/Henley](7:18) 21 5 Introductions (1:37) 22 6 Take It Easy [Browne/Henley](5:09) 23 7 One Of These Nights [Frey/Henley](4:47) 24 8 In The City [Vorzon/Walsh](5:07) 25 9 Heartache Tonight [Frey/Henley/Seger/Souther](4:59) 26 10 Life In The Fast Lane [Frey/Henley/Walsh] (8:31) 27 11 Get Over It [Frey/Henley](6:13) 28 12 Desperado [Frey/Henley](5:13) 29

Besetzung Soweit bekannt:



Don Felder (guitars, mandolin, vocals)

Glenn Frey (guitars, vocals)

Don Henley (drums, guitars, vocals)

Timothy B. Schmit (bass, vocals)

Joe Walsh (guitars, vocals)

John Corey (keyboards, guitar, backing vocals)

Timothy Drury (keyboards, guitar, backing vocals)

Al Garth (saxophone, violin)

Scott Crago (drums)