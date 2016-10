Live Back To The Roots Dirkschneider

Info Musikrichtung: Heavy Metal



VÖ: 28.10.2016



(AFM Records / Soulfood)



Gesamtspielzeit: 129:42



Internet:



https://www.facebook.com/DIRKSCHNEIDEROfficial/

http://www.udo-online.com

Udo Dirkschneider beendet das Kapitel Accept, indem er als Dirkschneider eine Spezial-Tour mit seiner U.D.O.-Band durchzieht, auf der nur alte Accept-Klassiker gespielt werden. Bei dem hier vorliegenden Auftritt in Memmingen war ich live vor Ort. Mich hat der Gig damals förmlich umgehauen. Eigentlich dachte ich, dass hier auch noch eine DVD veröffentlicht wird - zumindest wurde in Memmingen gefilmt, was das Zeug hält. Laut Infos der Plattenfirma wird das Teil jedoch „nur“ als 2-CD DigiPak und 3-fach-Vinyl in vier verschiedenen Farben (Schwarz, Gold, Silber und Clear) erscheinen.



Die Setlist lässt keinerlei Wünsche offen. Toll finde ich, dass er songtechnisch wesentlich abwechslungsreicher zu Werke geht als die heutige Band Accept an sich. Uralt-Klassiker wie „Starlight“, „London Leatherboys“, „Flash Rockin’ Man“, „Midnight Mover“ oder das sehr melodische „Winter Dreams“ hört man von der aktuellen Besetzung überhaupt gar nicht. Und solche Hammersongs wie „Midnight Highway“ und „Screaming For A Love Bite“... Ganz ehrlich: kann man die als Accept überhaupt weglassen? Ich finde: Nein.



Die Soundqualität ist dabei vom Feinsten und bringt das Live-Feeling von dem Auftritt sehr gut rüber. Die Ansagen sind nicht gerade der Hammer, aber was soll’s? Die Band ist bestens eingespielt, alle Instrumente kann man gut heraushören und Udos Stimme hört sich nach all den Jahren immer noch bockstark an. Mal ganz ehrlich: Wer ist schon so verrückt und steigt mit „Starlight“ ein? Normalerweise ein Overkill für die Stimme - für Udo offenbar kein Problem. Live dachte ich damals der dreht voll am Rad. Und die Background-Chöre seiner Band sind aller Ehren wert. Die Live-Atmosphäre im Memminger Kaminwerk wurde sehr gut eingefangen, ich bin wenn ich die Augen schließe sofort wieder vor Ort.



Da mögen Peter Baltes und Wolf Hoffmann noch so viel um die Wette grinsen: Für mich steht der Sieger nach Punkten definitiv fest: „Uns“ Udo Dirkschneider! 20 Punkte hätte das Teil von mir bekommen, wenn die DVD mit dabei gewesen wäre. Ich hoffe, dass es das Konzert-Dokument in dieser Form auch noch irgendwann zu kaufen gibt. Wer auf die „alten“ Accept mit Udo am Gesang steht, kommt hier nicht dran vorbei. Wer auf der Tour dabei war und ein Andenken braucht, ebenso nicht. Und wer in Memmingen dabei war, sollte sich das Teil sowieso zulegen!

Stefan Graßl

Trackliste 1 Intro 2:32 2 Starlight 3:43 3 Living For Tonite 4:01 4 Flash Rockin' Man 4:22 5 London Leatherboys 4:58 6 Midnight Mover 3:34 7 Breaker 4:49 8 Head Over Heels 5:31 9 Neon Nights 9:04 10 Princess Of The Dawn 11:03 11 Winterdreams 5:41 12 Restless And Wild 2:56 13 Son Of A Bitch 3:30 14 Up To The Limit 4:52 15 Wrong Is Right 3:13 16 Midnight Highway 3:58 17 Screaming For A Love Bite 4:24 18 Monsterman 3:13 19 TV War 3:34 20 Losers And Winners 6:27 21 Metal Heart 8:24 22 I'm A Rebel 3:31 23 Fast As A Shark 4:57 24 Balls To The Wall 9:04 25 Burning 8:21