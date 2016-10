The Bill Graham Tribute Concert Crosby, Stills, Nash & Young

Etwa 300.000 Musikfans waren es, die den Golden Gate Park in San Francisco bevölkerten anlässlich eines Tribut-Konzertes für Bill Graham, den als Wolodja Grajonca in Berlin geborenen berühmten Konzert-Veranstalter. Es fand statt am 3.November 1991, nachdem Graham am 25.Oktober 1991 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam.

Auf dieser Platte gibt es den Auftritt von Crosby, Stills, Nash & Young zu hören. Besonders war daran auch, dass sich Neil Young mit den anderen Dreien wieder zusammengefunden hatte für dieses Konzert.



Wir hören ein altbewährtes Programm an Songs, Überraschungen hinsichtlich der Titelauswahl gibt es nicht, und auch nicht hinsichtlich der Güte des Auftritte.

So wirkt zum Beispiel das eröffnende “Teach Your Children“ mit den elektrischen Gitarren nicht sehr subtil und feinfühlig, das wirklich Schöne des Liedes wird hier doch zu sehr eliminiert.



Und so kann man im Übrigen den Eindruck gewinnen, dass die Vier nicht unbedingt ihren besten Tag erwischt haben. Denn mitunter ist die gesangliche Leistung fast schon grotesk, so schräg und daneben klingt das. Die einst für diesen wohligen Einklang der Stimmen bekannten Musiker finden oft überhaupt nicht zueinander, ganz besonders erschreckend wirkt das auf “Love The One You're With“ und “Southern Cross“ das ist ein wirkliches Durcheinander, und Stills selbst singt sehr abgehackt und unkonzentriert. Mithin erleben wir keine Meisterleistung, und diese Veröffentlichung hat für mich keine Bedeutung und die Veröffentlichung hätte gern unterlassen werden können.



Wolfgang Giese

Trackliste 1 Teach Your Children [Nash] (4:39)

2 Love The One You're With [Stills](5:16)

3 Long May You Run [Young](5:28)

4 Long Time Gone [Crosby] (6:33)

5 Southern Cross [Curtis/Curtis/Stills](5:37)

6 Only Love Can Break Your Heart [Young](3:52)

7 Wooden Ships [Crosby/Kantner/Stills](10:57)

8 Ohio [Young](4:21)



Besetzung David Crosby (vocals, guitar)

Stephen Stills (vocals, guitar)

Graham Nash (vocals, guitar)

Neil Young (vocals, guitar)