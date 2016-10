The Violent Sleep Of Reason Meshuggah

Info Musikrichtung: Progressive Metal



VÖ: 07.10.2016



(Nuclear Blast)



Gesamtspielzeit: 58:55



Internet:



http://www.meshuggah.net/

2017 feiern die Schweden Meshuggah ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Seit ihrem Bestehen zaubern Meshuggah Knoten in den Gehörgänge ihrer Fans. Leicht verdauliche Kost war noch nie das Ding der Band. Die Mixtur aus Progressive, Djent und Sludge hat sich über die Jahre immer wieder verändert, hat aber ihren hohen Wiedererkennungswert komplett beibehalten.



Laut erster Ankündigung haben Meshuggah ihr neues Album The Violent Sleep Of Reason wohl live im Studio aufgenommen. Dies verwundert, aufgrund der Komplexität von Liedern wie “MonstroCity“, “Violent Sleep Of Reason“ oder auch “Ivory Tower“ geht man eigentlich davon aus, das die Songs mehr oder weniger am Reißbrett entstanden sind. Das Ziel von Kidman und Co. war es aber wohl, Meshuggah sollen organischer, natürlicher klingen und weniger steril. Dies ist gelungen!



Ab der ersten Note von “Clockworks“ hauen einem Meshuggah mit prächtigen Riffs mitten in die Magengrube. Die Songs von The Violent Sleep Of Reason sind noch eine ganze Kante progressiver geworden, wer also grundsätzlich bei krummen Takten und vielen Tempowechsel abgeht, für den ist dieses Album der perfekt Treibstoff.



“Ivory Tower“ ist für mich das Glanzstück des Albums die Gitarrenläufe sind klasse. Kidman growled hier besonders fies und das Schlageug / Bassgewitter ist beeindruckend!



Antesten empfohlen!



Rainer Janaschke

Trackliste 1 Clockworks 7:15 2 Born In Dissonance 4:34 3 MonstroCity 6:13 4 By The Ton 6:04 5 Violent Sleep Of Reason 6:51 6 Ivory Tower 4:59 7 Stifled 6:31 8 Nostrum 5:15 9 Our Rage Won't Die 4:41 10 Into Decay 6:32

Besetzung Jens Kidman: Vocals

Fredrik Thordendal: Guitars

Mårten Hagström: Guitars

Tomas Haake: Drums

Dick Lövgren: Bass