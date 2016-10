Fire On The Floor Beth Hart

Info Musikrichtung: Soul, Blues



VÖ: 14.10.2016



(Provogue / Mascot)



Gesamtspielzeit: 48:29



Internet:



http://www.bethhart.com/

In den letzten Jahren ging es mit dem Bekanntheitsgrad der amerikanischen Sängerin Beth Hart relativ steil nach oben. Insbesondere in Europa hat die Zusammenarbeit mit Joe Bonamassa und dessen Produzenten Kevin Shirley die Harts Fieberkurve etwas nach oben verschoben. Natürlich liegt dies nicht nur an dieser Zusammenarbeit, sondern auch ihrer wirklich außergewöhnlichen Stimme.



Für ihr letzes Album hat Hart sich allerdings nach einem neuen Team umgesehen und auch auf Fire On The Floor darf sich mit Oliver Leiber ein neuer Produzent versuchen.



Fire On The Floor klingt etwas verhaltener, die Songs sind etwas sparsamer instrumentiert. Blues und Soul sind immer noch sehr präsent, aber manchmal meint man, das Beth Hart sich am Singer-/Songwriter Genre versucht. Dabei kommen dann leider auch mal etwas langweilige Nummern wie “Woman You´ve Been Dreaming Of“ und “Love Gangster“ bei heraus. Würde hier nicht die tolle Stimme Harts zu hören sein und ihr Vibrato erklingen lassen, würden diese Songs nicht weiter im Gehör haften bleiben.



Glücklicherweise haben sich aber auch ein paar Songperlen auf Fire On The Floor verirrt. Da wären zum Beispiel der locker Blues Rocker “Fat Man“. Die wundervolle Ballade “Picture In A Flame“ bleibt ebenso in Erinnerung wie das eher rockige “Love Is A Lie“.



Fazit: Fire On The Floor ist ein gelungenes Album, welches mich allerdings nicht so ganz mitreißen kann, wie es Better Than Home oder Bang Bang Boom Boom getan haben.

Rainer Janaschke

Trackliste 1 Jazz Man 3:52 2 Love Gangster 4:10 3 Coca Cola 3:38 4 Let's Get Together 3:39 5 Love Is A Lie 3:15 6 Fat Man 3:51 7 Fire On The Floor 5:13 8 Woman You've Been Dreaming Of 4:22 9 Baby Shot Me Down 3:22 10 Good Day To Cry 4:33 11 Pictures In A Frame 4:40 12 No Place Like Home 3:54

Besetzung Michael Landau: Gitarre

Waddy Wachtel: Gitarre

Brian Allen: Bass

Rick Marotta: Schlagzeug

Jim Cox: Klavier

Dean Parks: Akustikgitarre

Ivan Neville: Orgel, Hammond-Orgel