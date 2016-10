Belief and Illusion Box of Shamans

Info Musikrichtung: Progressive Rock



VÖ: 16.06.2015



(10t)



Gesamtspielzeit: 41:45



Internet:



http://www.facebook.com/BoxOfShamans

In der Box of Shamans steckt eine ganze Menge drin, aber insgesamt wirkt das Ganze, wie ein Schachtel mit Scherben von bemaltem Porzellan. Man erfreut sich an der einen oder anderen Blume, einer Arabeske, einer Zierkante oder einem Fantasievogel, vermisst aber das Gesamtbild.



Für mein Mixtape würde ich mir als erstes den „Intruder“ schnappen, ein Klasse-Rhythmus und dann vielleicht den Opener „Belief“, der mit vertrackten Rhythmen fordert und mit einem pop-proggigen Refrain lockt. Und nach der ruhigen Prog-Nummer „Optical Delusion“ mit ihrem leicht jazzigen Anstrich und der an Rush gemahnenden Stimme würde ich mit dem Aufnehmen wohl schon aufhören.



Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Belief 5:58 2 All for you 1:24 3 Optical Delusion 3:32 4 Circumstances divide 2:52 5 The Search 10:33 6 May Daze 3:28 7 Intruder 5:21 8 Tune in 2:45 9 An illusory Ploy 5:55

Besetzung Michael Matier (Instrumente)

Jerry Beller (Dr)

Scott Jones (Voc)