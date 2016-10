The Opposite Of Time Brian Cullman

Brian Cullman ist Musiker, Produzent und Journalist, er lebt in New York City.

Produziert hat er so unterschiedliche Künstler wie Lucinda Williams oder Ghazal.

Während eines Sommer-Jobs in den Siebzigern in London lernte er unter anderem einst John Martyn kennen, der ihm das Fingerpicking auf der Gitarre beibrachte, ferner traf er Musiker wie Sandy Denny oder Nick Drake. Zurück in den Staaten spielte er mit verschiedenen Kollegen und war auch als Journalist tätig, unter anderem auch für den Rolling Stone. Mit OK SAVANT gab es auch eine eigene Band.



The Opposite Of Time ist das zweite Album des Künstlers, und es passt gut in die Schublade Americana, Unterabteilung Singer/Songwriter, mit einer Ausrichtung hin zum Bereich Independent.

Die Songs handeln von Nöten, Sorgen und Freuden des Alltags, also von Dingen, von denen wir alle betroffen sind.



Der Reigen umfasst coole lockere Songs, die an die Atmosphäre einiger Stücke von JJ Cale erinnert (“Times Are Tight“), mit, wie fast durchgehend, zurückhaltendem Gesang, im Tempo angezogene sanft rockende Titel wie “And She Said“ mit dezent sonnigem Westcoast-Feeling, Stücke mit sanft folkiger Ausrichtung (“Time If There Is Time“) bis hin zu Titeln mit schwebender Atmosphäre wie bei “Spoiled Child Blues“. “Walk the Dog Before I Sleep“ – da fällt mir die Band Creedence Clearwater Revival ein, und so gleitet die ganze Palette Americana an mir vorbei, bis der Abschied naht, und mit dem instrumentalen “Unspoiled“ kann man noch einmal resümierend seine Gedanken schweifen lassen.



Mit fast durchgehend majestätischer Ruhe hat die Musik einen entspannenden Eindruck hinterlassen, ökonomisch eingesetzte Gitarren mit kurzen prägnanten und gezielten Soli bereichern die Songs und die Platte wächst mit mehrmaligem Hören.





Wolfgang Giese

Trackliste

1 Times Are Tight (3:48)

2 And She Said (4:14)

3 Time If There Is Time (3:21)

4 Hands of the Rain (3:20)

5 Spoiled Child Blues (3:32)

6 Walk the Dog Before I Sleep (3:46)

7 Memphis Madeline (3:26)

8 After All the Gifts (5:08)

9 Tender Wheels (3:05)

10 Nothing (3:30)

11 Beneath the Coliseum (6:10)

12 Unspoiled (1:32)

(all songs by Brian Cullman)



Besetzung Brian Cullman (vocals, guitar)

Jimi Zhivago (guitar, organ, piano, octaphone, melodica, ukulele, tambourine)

Jenni Muldaur (vocals)

Glenn Patscha (vocals, organ, piano)

Didi Gutman (keyboards)

Byron Isaacs (bass, vocals)

Leni Morrison (vocals)

David Berger (drums)

Tony Leone (drums, percussion)

Aaron Johnson (drums)

Rick Hinman (guitar, pedal steel)

Jeff Hill (bass)

Mike Sandoval (bass)

Jake Jacobs (vocals)

Murray Weinstock (vocals)