The Soul Connection / Captured Live Raphael Wressnig

Raphael Wressnig wurde Am 14. Oktober 1979 in Graz geboren. Tätig war/ist er im Bereich von Jazz und Blues. Und nun gibt es eine Soul Connection.

Sein Orgelspiel wurde beeinflusst durch die erste Riege dieses Genres, durch Musiker wie Jimmy Smith, Jack McDuff oder Jimmy McGriff. 2002 erschien ein erstes Album mit seinem Organic Trio.

Daneben begleitete er auch etliche Bluesmusiker auf ihren Tourneen.

Zu seinem 20jährigen Bühnenjubiläum präsentiert man uns gleich zwei Alben, einmal mit der Studioplatte The Soul Connection und dann mit einer Livescheibe, Captured Live.



Aufgenommen in São Paulo, beschert uns die erste Platte mit Igor Prado einen hervorragenden Blues-Gitarristen. Zusammen mit Leuten wie Wee Willie Walker, David Hudson und Leon Beal entstand ein heißes Gebräu voller Funk und Soul und Blues.

“Trying To Live My Life Without You Baby” bringt den groovenden Zug ins Rollen, Willie Walker mit seiner rauchend-röhrenden Stimme bringt raues Soul-Feeling in diesen federnden Soul-Song mit klarer Ausrichtung an die Musik, wie sie einst auf dem Label Hi-Records produziert wurde. (Al Green, Ann Peebles etc.) Ja, das ist Memphis Soul vom Feinsten. Und Igor Prado besticht mit seinem klaren Spiel an der Gitarre, und die Spielweise höre ich an B.B. King angelehnt. Und so shuffelt es munter weiter, den Groove mit der Orgel dabei, „“Young Girl“ ist auch wieder ein klasse Song wie einst in den Sixties. Hier spürt man das Feeling der Musik, die Gelassenheit der Musiker, die diese Musik absolut cool und professionell bringen. Und mit „“Suffering With The Blues“ erleben wir dann gleich die erste herzerweichende Ballade. Im Wechsel der Stimmungen geleiten uns die Musiker durch eine Platte, deren Musik man allzu gern live erleben möchte.



Und dem kann abgeholfen werden mit dem Griff zur zweiten CD dieser Veröffentlichung.

Das Live-Album wurde mit der Soul Gift Band eingespielt. Auch hier zeigt sich hitziger Groove in einer mitreißenden Live-Stimmung. Mit an Bord ist als Special Guest die Sängerin Deita Farr auf dem vierten Stück.

Hier kommt Wressnig mit seiner Hammond nun vollends zur Geltung. Hier bemerkt man sofort, dass er zu den ganz Großen dieses Genres zählt! Und auch die Soul Gift Band ist vom Feinsten, trägt sie den unglaublich satten Groove vollumfänglich mit. “Slivovitz For Joe“ enthält Zitate, unter anderem von Jimmy Smith, und dieser Opener kocht bereits, dass man sich fragt, ob dieses aufrecht erhalten bleibt.



Nun, “Soul-Jazz-Shuffle” ist leichtfüßiger, hier bricht leichter Jazzeinfluss durch, und “All That I‘ve Got“ lebt vom Gesang Deitra Farrs, funky Soul mit Gospel-Feeling, ja, es kocht weiter, und weiter und weiter…., “Wichita Lineman“ bringt ein wenig Entspannung, bis wir zwischendurch mit New-Orleans-Atmosphäre (“Soulful Strut“) und zum Schluss noch einmal mit einem kraftvoll, zum Mitwippen animierende “It’s Your Thing“ verabschiedet werden. Nun, der nächste Schritt wäre jetzt der Besuch eines Live-Konzerts, irgendwie bin ich nun ganz scharf darauf!



Wolfgang Giese

Trackliste CD1:

1 Trying To Live My Life Without You Baby

2 Young Girl

3 Suffering With The Blues

4 Turning Point

5 No-La-Fun-Ky

6 Home At Last

7 Turnip Greens

8 My Love Is

9 The Face Slap Swing Nr. 5

10 Grazing In The Grass

11 Don T Cry No More

12 Heartbreak

13 Why Don't You Haul Off And Love Me



CD2:

1 Intro

2 Slivovitz For Joe

3 Soul-Jazz Shuffle

4 All That I‘ve Got

5 Wichita Lineman

6 Mustard Greens

7 Soulful Strut

8 A Change Is Gonna Come

9 Banana Boogaloo

10 It’s Your Thing



Besetzung CD 1:

Raphael Wressnig (Hammond B-3 organ, tambourine, Wurlitzer piano)

Igor Prado (lead & rhythm guitars, percussion, fingersnaps)

Rodrigo Mantovani (electric bass, double bass)

Yuri Prado (drums, percussion)

“Sax“ Gordon Beagle (tenor & baritone saxophone)

Sidmar Vieira (trumpet)

Lisa Andersen (backing vocals)

Willie Walker (vocals #1, 3, 6, 8, 12)

David Hudson (vocals - #4)

Leon Beal (vocals - #11)



CD 2:

Raphael Wressnig (Hammond B3 & tambourine)

Enrico Crivellaro (guitar)

Max The Sax (saxes & tambourine)

Horst-Michael Schaffer (trumpet & percussion)

Silvio Berger (drums)

Deitra Farr (vocals - #4)