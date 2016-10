Gall singt Sulke Vol. 1 Rudi Gall

Info Musikrichtung: Liedermacher, Chanson, Pop



VÖ: 15.11.2016



(Heduda Records / 7us Group)



Gesamtspielzeit: 46:19



Internet:



http://www.rudi-gall.de

http://www.stephansulke.com

In einer gerechten Welt müsste man die Namen Rudi Gall und Stephan Sulke eigentlich nicht groß vorstellen. Letzterer ist einer der großen deutschsprachigen Liedermacher und Chansonniers, der aber nie die ganz großen Erfolge feiern konnte. Manch einer aus der älteren Generation (wozu ich mich wohl auch schon zählen muss) kennt wohl noch seinen 'Hit' “Uschi“ oder vielleicht auch “Der Mann aus Russland“, doch dann dürften schon so manche Fragezeichen auftauchen. Und der Duisburger Rudi Gall ist mit vielen Projekten unterwegs. Seine letzte CD erschien unter dem Namen Brick Porter. Dabei überzeugte Songs In The Key Of Swing (2015) mit feinstem Swing, was ihm viele sicherlich nicht zugetraut hatten.



Mit Gall singt Sulke Vol. 1 hat er sich nun den Liedern von Stephan Sulke angenähert, interpretiert und aufgenommen. Um es gleich vorweg zu nehmen, die CD ist ihm sehr gelungen. Dies hat mehrere Gründe. So hat sich Rudi Gall wirklich Gedanken um Musik und Texte gemacht. Manche Stücke sind nah am Original gehalten, manche wurden ganz neu interpretiert und geben so neue Einblicke in die Lieder. Gelungenstes Beispiel ist hierfür vielleicht “Uschi“. Das Lied klingt völlig anders und doch vertraut, modern und doch nicht zwanghaft auf jung gemacht. Auf Youtube kann man sich dazu noch ein schönes Video anschauen. Anders ist das zum Beispiel bei “Lotte“, welches schon auf Songs In The Key Of Swing enthalten war und dichter am Original angelehnt ist. Rudi Gall trifft dabei genau den richtigen Ton zur sparsamen Klavierbegleitung.



Ein weiterer Grund sind die beteiligten Musiker. Je nach Lied setzen verschiedene Künstler ihre Akzente, so dass bei den Arrangements viel Abwechslung gelingt und die Musik dennoch sehr kompakt und wie aus einem Guss klingt. Hier stimmen Produktion und Sound. Und als Highlight ist auch Stephan Sulke bei einigen Liedern mit dabei, entweder mit Klavier oder mit dem Gesang. Und dennoch überlässt er Rudi Gall immer das Rampenlicht. Hier besitzt er die Größe, sich nicht in den Vordergrund drängen zu müssen. Man hat immer das Gefühl, er genießt die Zusammenarbeit.



Es macht richtig viel Spaß, Gall singt Sulke Vol. 1 anzuhören. Es wäre schön, wenn sich der ein oder andere inspirieren lässt und sich auch einmal mit den Originalen beschäftigt. Und dass im Titel Volume 1 auftaucht lässt hoffen, dass es bald eine Fortsetzung geben wird (sie ist für Mitte 2017 geplant). Es lohnt sich bestimmt. Sehr gelungen!

Ingo Andruschkewitsch

Trackliste 1 Ulla 3:37 2 Ein vergilbtes Stück Papier 3:50 3 Du machst mir noch mein Herz kaputt 3:26 4 Anika 4:02 5 Ich hab Dich bloss geliebt 4:05 6 He Du Da 2:57 7 Die Andre 2:46 8 Uschi 5:14 9 Lotte 4:22 10 Ich wollte Ihnen nur mal danke sagen 3:57 11 Wenn ich ein Neger wär 5:12 12 Sie ist die Liebe 2:51

Besetzung Rudi Gall: Gesang, Gitarre (5)

Stephan Sulke: Gesang (3, 6, 8, 10, 11), Keyboards (6, 10)

Katja Werker: Gesang (10)

Linda Mathews: Gesang (5)

Daniel Sok: Piano, Rhodes, Synthesizer, Programming, Synth Bass (3, 5, 6, 8, 9, 10)

Sascha Kühn: Piano, Rhodes, Wurlitzer (1, 4, 7, 12)

Bruno Seletkovic: Piano, Rhodes (2, 11)

Berthold Basten: Fretless Bass (1, 4, 7, 10, 12)

Markus Malangeri: Fretless Bass (5)

Schnuff Strohm: E-Bass (11)

Martin Hötte: E-Gitarre (4, 11)

Catrin Groth: Saxophon (5)

Olaf Krüger: Trompete, Flügelhorn (1, 4, 8)

Sven 'Samson' Geiger: Handpercussions, Vocoderprogramming (3, 6)

OG Breuer: Schlagzeug, Percussion (1, 3, 4, 5, 10, 11)

Tabla von Tuck, Percussion, Geräusche (3)