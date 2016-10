Live at the Hollywood Bowl The Beatles

Info Musikrichtung: Beatles, Rock'n'Roll, Pop



VÖ: 09.09.2016 (1964/65)



(Apple / Universal)



Gesamtspielzeit: 43:35



Internet:



http://www.thebeatles.com

1977, die Beatles waren schon lange Geschichte, erschien das erste und einzige offizielle Live-Album der wohl wichtigsten Pop-Band aller Zeiten. Das hatte durchaus einen Grund. Die Bühnentechnik war zur Zeit der Beatles wenig entwickelt; die Aufnahmetechnik eher noch weniger. Beatles-Live-Aufnahmen haben daher in der Regel eine Klangqualität, für die die Bezeichnung Bootleg-Qualität eine völlig übertriebene Schmeichelei wäre.



Dass 1977 die damals gut zehn Jahre alten Aufnahmen aus der Hollywood Bowl veröffentlicht wurden, war eher im Ruhm der Band begründet, als in der Qualität der Aufnahmen. Oft waren die vier aus Liverpool neben dem Gekreisch der Fans kaum zu hören. Jetzt erscheinen sie erneut - nun mit den technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts aufgearbeitet. Und das Ergebnis ist von verblüffend gutem Klang.



Selbst mit den Bonustracks bringt es das aus zwei Jahren zusammen gestellte Album zwar nur auf eine knappe Dreiviertelstunde, die aber hat es in sich. Kongenial wird das freundlich mitreißende Auftreten der Band mit dem Kreischen der entfesselten Fans serviert. Packend präsentierte Rock’n’Roll-Klassiker stehen neben dem damals völlig neuen Beatles-Sound. „Boys“ kann fast als Vorform des Hard Rock bezeichnet werden. Balladen sind dagegen eher Fehlanzeige.



Begleitet wird die CD von einem Booklet, das die Geschichte der Beatles ausführlich darstellt und mehrere faksimilierte Zeitungsartikel enthält.



Mit dieser Edition von Live at the Hollywood Bowl wird die schmerzliche Lücke, das Fehlen einer wirklich tragenden Live-CD der Fab Four, endlich geschlossen - über 45 Jahre nach Auflösung der Band.

Norbert von Fransecky

Trackliste 1 Twist and shout (1965) 1:33 2 She's a Woman (1965) 3:12 3 Dizzy Miss Lizzy (1965) 3:40 4 Ticket to ride (1965) 2:26 5 Can't buy me Love (1965) 2:15 6 Things we said today 2:19 7 Roll over Beethoven 2:14 8 Boys 2:08 9 A hard days Night (1965) 3:15 10 Help! (1965) 2:53 11 All my Loving 2:15 12 She loves you 3:11 13 Long tall Sally 2:05 14 You can't do that (Bonus Track) 2:34 15 I want to hold your Hand (Bonus Track) 2:29 16 Everybody's trying to be my Baby (Bonus Track 1965) 2:22 17 Baby's in Black (Bonus Track 1965) 2:44

Besetzung Paul McCartney

Ringo Starr

John Lennon

George Harrison